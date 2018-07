“Una Mesa Directiva de solo Fuerza Popular sería un desastre”

¿Cuándo sacan a Walter Jibaja de su cargo como jefe de seguridad del Congreso?

En cuanto cambiemos la Mesa Directiva. Me queda claro que el fujimorismo no lo quiere sacar, se lo hemos pedido al presidente del Congreso en el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. Ya hemos hecho nuestras denuncias. Se debe transparentar la gestión del Congreso y eso significa mostrar el presupuesto, mostrar los contratos, sacar a estos ‘fujitrolls’, no tienen por qué estar en una planilla del Parlamento. El señor Jibaja y todo el cuerpo élite de seguridad montesinista, como se ha explicado en más de un informe, deberían estar fuera.

¿De qué depende que esto suceda? Fuerza Popular tiene los votos para continuar al frente de la Mesa Directiva.

La ciudadanía les dio una importante mayoría en el Parlamento, entre otras cosas también por la propia fórmula legal del sistema electoral: sacan 40%, pero obtienen alrededor del 60% de la representación nacional. Lo cierto es que en este momento tienen a 62 de 130 congresistas, les bastaría tener 4 más y asegurar permanentemente una mayoría y eso les daría la Mesa Directiva. Pero por la manera como lo ha conducido Fuerza Popular, en una Mesa Directiva donde estén ellos solos, se evidenciaría con mayor claridad el desastre que significa.

Habrá que ver el papel de APP y del Apra...

En el caso del Apra, Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén han dicho que no van a integrar ninguna mesa con el fujimorismo. Sobre Alianza Para el Progreso, me parece que hay opiniones divididas, pero esperemos que al final prime la cordura.

¿A qué se refiere cuando dice que la oposición quiere presentar una alternativa?

Todas las fuerzas parlamentarias opuestas al fujimorismo me han dicho que el fujimorismo debe dar un paso al costado. Nosotros ni siquiera vamos a pelear la posibilidad de poner por delante un interés personal o de grupo.

Muchos partidos están fracturados, eso juega a favor o en contra de un proceso que debería ser mejor para tener una Mesa Directiva más de todos.

En los grupos políticos nunca hay una unanimidad ciega. Son políticos quienes integran los grupos parlamentarios. Nosotros tenemos una posición institucional y estoy seguro que al final el APRA también la tendrá, más allá de lo que pueda pensar un miembro, lo cierto es que al final se tienen que tomar decisiones como bloque, como bancadas y al final las bancadas somos las que decidimos. ❧