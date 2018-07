Sheput descarta que PPK integre Junta Directiva con Fuerza Popular

El congresista Juan Sheput, vocero alterno de la bancada Peruanos por el Kambio (PPK), descartó la posibilidad de que su grupo político participe en la Mesa Directiva del Congreso con Fuerza Popular.

Aseguró que una cosa es que la bancada fujimorista pretenda que PPK integre su lista para la conducir el Parlamento en el periodo 2018-2019 y otra que su bancada acepte esa posibilidad.

PUEDES VER:Fuerza Popular no descarta invitar a oficialistas para Mesa Directiva

“Después de lo acontecido en los dos primeros años, no existe esa posibilidad, me sorprende que algunos piensen que se puede formar parte de una Mesa Directiva con Fuerza Popular en lugar de hacer un ejercicio de dignidad y distancia y entender que lo mejor para el país es plantear una mesa alterna”, sostuvo Sheput en Canal N.

Horas antes, la legisladora fujimorista Úrsula Letona aseguró que Fuerza Popular pretende conformar una mesa directiva multipartidaria y para ello ha tendido puentes con las diversas bancadas. Al referirse expresamente a Peruanos por el Kambio sostuvo que ellos serán “bienvenidos”.

"Yo no le cierro las puertas a nadie, incluso (a Peruanos por el Kambio), con todas sus disfuncionalidades, es una bancada, entonces hay que ver. Si se animan, bienvenidos", afirmó Letona.

Al respecto, Sheput respondió que la bancada fujimorista tiene todo el derecho de presentar su candidatura a la presidencia del Congreso, y que su bancada también tiene ese derecho, pero a su criterio debe ser “con fuerzas de oposición, de ninguna manera con la bancada naranja”.

Respecto a las conversaciones que habrían sostenido algunos integrantes de la bancada oficialista con el grupo fujimorista, Sheput indicó que esa posición antagónica obedece a que aún no tienen una posición definida del tema.

"Es una posición antagónica la de ellos, yo tengo una posición contraria porque no hay una posición definida de bancada. Me sorprende porque algunos señalaron que no era posible que el premier (César) Villanueva se juntara con Fuerza Popular y, sin embargo, ellos se quieren acercar a través de la Mesa Directiva".