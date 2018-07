Duberlí Rodríguez advierte que sería muy peligroso que se trunque la colaboración eficaz de Barata

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, señaló que sería perjudicial que el Ministerio Público no concluya con los procesos de colaboración eficaz, que iniciaron en noviembre 2016, con Jorge Barata y Josef Maiman.

Rodríguez indicó que no conoce cuáles son los términos exactos para que se dé la colaboración eficaz, pero recalcó que es necesario que el Ministerio Público la finalice para que pueda realizar una acusación fiscal.

PUEDES VER La colaboración eficaz de Barata y Odebrecht podría volver a fojas cero

“No conozco mucho el tema de la negociación que está haciendo el Ministerio Público con estas personas, pero es todavía un poquito preocupante, que hasta este momento no tengamos un proceso de colaboración eficaz terminado, y concluido. Todo está en proceso, y obviamente es un proceso de negociación entre el Ministerio Público y los investigados”, dijo en Ideeleradio.



Además, advirtió que es perjudicial porque el Poder Judicial podría desaprobar la acusación y consideró que “ ha pasado un tiempo razonable”, lo cual vuelve peligroso la lucha contra la corrupción, porque “los procesos penales tienen plazo y la investigación preparatoria también”

“Si no se culmina un proceso de colaboración eficaz, qué va a ofrecer el Ministerio Público en la acusación fiscal, si todavía no ha terminado la colaboración eficaz, cuando debería ser una de sus pruebas que debería ofrecerla en la etapa intermedia y cuando se hace el control de la acusación”, refirió.



Para Rodríguez es importante la colaboración eficaz de Josef Maiman y la de Jorge Barata, por ello, dijo que no le parece “descabellado” los términos que piden los funcionarios para que revelen a los personajes involucrados en corrupción.

“(La colaboración eficaz) tiene que ser a cambio de beneficios. El tema es ahí cuáles son los beneficios que le están ofreciendo, porque si no le ofrecen ningún beneficio resulta absolutamente lógico que ellos no van a querer colaborar y se va a cerrar a la posibilidad de averiguar la verdad”, manifestó.