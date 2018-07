La Línea 1 del tren

Señor Director:

El levantarse temprano para comenzar con las actividades del día quizás se torne estresante al ver las largas colas del tren que une dos distritos populares como San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.

Desde su inauguración en 2012 hubo muchas expectativas, pero con el tiempo las quejas y reclamos no se hicieron esperar. Peor aún al abordarlo en la estación Gamarra.

Los pasajeros, entre empujones y gritos, pensaban que lo iban a solucionar o peor aún al pensar que al aumentar más vagones iba a ver una mayor fluidez, cosa que no se dio.

Parece que los encargados de la Línea 1 analizaron bien temas como el tiempo, la economía, pero no tomaron en cuenta la comodidad del pasajero, generando así molestias y caos.

Paul ramos

Educación sexual

Señor Director:

La educación sexual en niños y adolescentes compete a la familia y a los centros educativos. Es en la escuela donde se deben impartir los principios y valores a nuestros niños; sin embargo, debemos preguntarnos si los profesores tienen los valores que reclamamos se inculquen a sus educandos. Por tanto, es en la familia donde debemos efectuar los cambios que solucionen la problemática del país.

Se debería comenzar ahora, para que los resultados sean visibles en las próximas generaciones. Mientras tanto, debemos quitarnos las vendas de los ojos y trabajar juntos en favor de nuestros hijos.

Fabio rubina burgos

Jubilados de la PUCP

Señor Director:

Le escribo en relación a la nota informativa publicada en La República el 22 de junio en la página 16.

En primer lugar, quiero agradecerle la publicación de esa nota informativa acompañada de una foto de un plantón de jubilados frente a la puerta de la Universidad Católica.

Debo, sin embargo, expresar mi sorpresa por el titular de esa nota: “Grupo de jubilados de la PUCP afirma que la han recortado pensiones”. No es así, los jubilados no afirmamos nada ya que se trata de un hecho que no necesita de afirmación alguna. Ese titular induce a error pues se puede creer que se trata de algo que un grupo de jubilados “afirma”, es decir, una apreciación subjetiva.

Por otro lado, la nota en cuya brevedad no permite que el lector se entere de lo que éticamente significa, la actitud de la PUCP de no cumplir con los acuerdos, incluso si son puramente verbales, que obviamente no es el caso.

Su diario tiene todo el material sobre este delicado asunto y sus repercusiones en los jubilados como en el prestigio de la Universidad Católica que, al no cumplir lo acordado, está quedando muy mal, siendo un pésimo ejemplo de la reputada mejor universidad del Perú.

Aquí de lo que se trata es de algo que va más allá de lo meramente jurídico. No pretendo un ensayo, sino una nota tal vez con un enfoque no tan centrado en lo económico, sino con alguna apreciación de lo que humanamente significa lo que la PUCP ha decidido con personas que hemos trabajado décadas con absoluta dedicación y que nos jubilamos con una situación determinada y la seguridad del cumplimiento de esa situación por tratarse de una institución que pensábamos era seria y que honraba su palabra y sus acuerdos.

Federico Camino

