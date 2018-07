Arequipa: Divergencias sobre salida de Antonio Gamero del Apra

Antonio Gamero dirigió el Apra por más de 45 años, pero tuvo que presentar su renuncia a ese partido en julio del 2017. Ahora es candidato al Gobierno Regional por el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa, que lo cobijó.

Según Gamero, dimitió del Apra porque lo excluyeron de la toma de decisiones por su posición crítica al manejo centralista del Apra. “Yo proponía la descentralización luego de los escándalos de corrupción”, declaró.

Informó que desde 2013 ya fue excluido del partido sin saberlo. Un amigo suyo le informó y le sugirió dejar de criticar a la organización de Víctor Raúl Haya de la Torre. Gamero confirmó y reclamó su exclusión. En el Apra le dijeron que hubo un error en Lima y lo repusieron.

Sin embargo, en 2014, en un congreso nacional del partido, no lo dejaron ingresar porque no habría estado en el padrón de afiliados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). "A pesar de que algunos compañeros pidieron que me dejaran participar, fue inútil. Allí me di cuenta que criticar al partido me costaría todo”, contó.

Nuevamente solicitó al Apra su reincorporación en el padrón oficial. Esto debía suceder hasta el 31 de diciembre de 2016 pero nunca lo hicieron. Gamero dice que, decepcionado, no tuvo de otra que presentar su renuncia al partido el 8 de julio de 2017.

Sobre esto, el secretario regional del Apra, Adolfo de Córdova, indicó que Gamero fue retirado porque no cumplía con el respeto a los ideales de la organización política. “El Apra es un partido disciplinado y quien no esté desacuerdo con sus principios e ideales tiene las puertas abiertas para irse”.

De Córdova aceptó que Gamero ya antes fue excluido del partido y que “ahora ya no tiene nada que ver con el Apra”. Sobre las críticas que hiciera, De Córdova aseveró que cuando alguien ingresa a un partido es para respetar la ideología que este propone.

Gamero aseguró que su campaña electoral, que ya inició, será austera. “Solo invertiré 20 mil soles, el resto espero que me apoyen mis amigos y simpatizantes”, dijo.