Patrimonio de Lima

Señor Director:

A través de su medio deseo hacer una denuncia de destrucción del patrimonio arquitectónico en inmuebles cercanos a la Plaza de Armas de esta ciudad.

Pese a ostentar en sus fachadas los emblemas “Escudo Azul”, colocados no hace mucho por ProLima para dar especial significación al patrimonio inmueble de la capital, son destruidos a “puertas cerradas” mientras conservan una aparente vista de sus fachadas. Se trata de dos edificios construidos a fines del siglo XIX ubicados en el Jr. Callao 229 y 251.

En uno de ellos funcionó a inicios del siglo XX un colegio de instrucción primaria y secundaria para señoritas a cargo de la educadora peruana Elvira García y García. Es lamentable ver como a instancias de las instituciones públicas se denigra aún nuestro patrimonio arquitectónico. Qué enseñaremos a nuestras futuras generaciones si hoy se destruye lo que ya poco queda de nuestra historia monumental.

Paolo Piaresi

paulcq_83@hotmail.com

Celebración futbolística

Señor Director:

A pesar de que Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, insistió en que solo se debe celebrar las victorias mas no las derrotas, porque de ser así estaríamos volviendo al pasado, su declaración no fue un impedimento para que miles de hinchas se congreguen en las afueras del aeropuerto y en las avenidas por donde se desplazaría el bus de nuestro seleccionado, con lo que se hizo caso omiso a lo dicho por el director de la FPF. Después de todo, la afición tenía razón, 36 años no pasan en vano.

José Estela

jhozestela@gmail.com

Castigo para violadores

Señor Director:

Luego de varios meses de deliberación, la Comisión permanente del Congreso aprobó la Ley de cadena perpetua para violadores de menores de 14 años. Esto traería como consecuencia el descarte de la tan criticada castración química, la cual atentaba contra pactos internacionales de derechos humanos y aparentaba ser más una medida populista que una solución inmediata.

A pesar de que este nuevo dictamen solo aumenta el rango máximo de edad de la antigua ley de cadena perpetua, se convertiría en una esperanza de justicia ante las alarmantes cifras de abuso sexual contra menores.

Daianne Shirley Cano C.

DNI 73940792

Inseguridad ciudadana

Señor Director:

Una pregunta que siempre tengo presente al salir de casa es si volveré sano. A diario se puede ver a choferes de chosicanos a los que no les importa nada la vida o malhechores que no temen presionar el gatillo por un par de monedas o un simple celular viejo. Hoy, comprar en una bodega puede ser el peor lugar, la vida se arriesga por todos lados. ¿Es acaso justo esto?

Fabrizio Arellan

fabrizioarellan@gmail.com

Juguemos por el Perú

Señor Director:

Ya en modo mundial, los simpatizantes futbolísticos del Perú deben trasladar su fidelidad demostrada a la selección nacional a la fraternidad, la tolerancia, el respeto y la lucha contra la corrupción. El problema es que aquí los políticos sobran. Ninguno se salva.

manuel barrionuevO

marilaipe@yahoo.com