“Aplicaremos software de gestión contra la corrupción en entidades públicas”

Wilson Aranda. Trujillo

¿Cuál es el diagnóstico de la actual gestión regional?

Lo que se ha elegido en los últimos años no ha sido a un líder que pueda articular esfuerzos. Lo que se ha venido eligiendo es a un administrador, a un gerente. Falta liderazgo y eso lo tiene Pedro Carrera como candidato regional de Avanza País. La articulación de esfuerzos es clave para sacar adelante a la región.

¿Tiene experiencia en gestión pública y conoce la realidad de La Libertad?

Cuando la gente habla de que soy un desconocido, hay que mirar eso con buenos ojos. Mis padres han sido docentes, pero se sacrificaron para que sus hijos en algún momento tomen las riendas del Estado. Yo estoy preparado porque me he educado para ser un gobernante, para ser un líder. Tengo la experiencia suficiente para poder gobernar.

¿Cómo solucionará los problemas en el sector Salud, que es uno de los más sensibles y caóticos?

Nuestro plan de gobierno contempla dotar de equipos a las postas médicas que es el cinturón de atención primaria y por eso debemos dotarlo de equipos, personal y trataremos de incrementar el presupuesto para salud mental, para reducir la violencia en nuestra ciudad y región. Vamos a trabajar con los niños en la prevención de la anemia, donde con liderazgo articularemos las acciones del Ministerio de Salud con el de Educación. Entonces un niño irá en condiciones de salud óptima al colegio. Y cuando el niño no pueda desarrollar y superar obstáculos, entonces podremos poner a nuestros psicólogos de las postas médicas a trabajar en los colegios.

Pero y ¿qué hacer con los hospitales Belén y Regional?

Nos basaremos en el Plan de Desarrollo Concertado de La Libertad, donde está programado hacer el nuevo Hospital Belén y también vamos a reconstruir el Hospital Regional Docente, como dije antes, adquiriendo equipos y aumentando los especialistas. Haremos gestión ante el Ministerio de Salud.

La Libertad tiene más del 40% de niños menores de tres años sufriendo de desnutrición, ¿cómo revertir eso?

Las partidas que llegan para combatir la desnutrición no están debidamente focalizadas. Hay falta de liderazgo porque un líder no hace el trabajo técnico, pero sí articula. Para combatir este mal vamos a trabajar con el Ministerio de Salud, el de Educación, el de Inclusión Social y el de Vivienda. Este último porque las familias más pobres requieren de agua y desagüe en sus casas.

Otro sector descuidado es Educación, ¿cómo salir de ese retraso?

Los docentes son los más maltratados del sector público, cuando son la fábrica de profesionales de la sociedad, los gestores de generaciones que los tenemos maltratados, entonces qué vamos a tener como producto. No podemos aumentarle el sueldo como gestión regional porque eso viene del presupuesto del gobierno central; pero vamos a aplicar un programa de viviendas para el docente articulado con Techo Propio. En el tema de infraestructura de colegios se ha avanzado, pero se ha gastado millones en planteles de 40 u 80 alumnos, cuando vemos en distritos como La Esperanza, donde hay más densidad de educandos, con colegios en pésima condición. Nosotros crearemos escuelas de acuerdo a la cantidad de escolares. Para los alumnos vamos a reforzar Qali Warma para asegurarles desayuno y almuerzo.

¿Qué medidas implementará contra la corrupción?

Vamos a aplicar un software de gestión integrado para controlar el flujo de actividad de las personas como el avance de los proyectos de inversión pública. Eso es gestión no por resultados, sino por procesos. Se va monitoreando y si alguien no cumple, por un sistema de semaforización se le pide explicaciones. Así se pueden controlar el número de plazas docentes para concurso, el número de brevetes que deben entregarse, etc.