Villanueva: No hay diferencias, pero si la bancada oficialista opina diferente es problema de ellos

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, afirmó que desde el Ejecutivo “no hay ningún problema” con la bancada de Peruanos por el Kambio, tras ser criticas por varios parlamentarios oficialistas y por la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

“De mi parte no hay ninguna diferencias con ellos, lo he dicho una y mil veces. Si ellos tienen una opinión diferente es problema de ellos, pero por nuestra parte (el Consejo de Ministros) no hay ningún problema y la coordinación siempre estará abierta de nuestra parte”, manifestó para El Comercio.

Villanueva aseguró que está dispuesto a mejorar la coordinación con el oficialismo, pero evitó responder las críticas de Aráoz, quien señaló que el premier desvalorizó el rol de su agrupación.

“Son las opiniones de la señora Aráoz, de las cuales yo no voy a comentar absolutamente nada”, acotó.



El premier precisó que en las próximas reuniones con la bancada de Peruanos por el Kambio se deben evaluar temas concretos.



“Si ellos tienen la voluntad de querer hacer las cosas respaldando al gobierno, nos parece muy bien, bienvenidos sean”, refirió. “Siempre estamos dispuestos a mejorar la coordinación, no solamente yo, sino todo el Gabinete, siempre estamos con la disposición”, añadió.