Velásquez Quesquén: "Si no sacan al jefe de ONPE, elecciones serán viciadas"

El congresista Javier Velásquez Quesquén pedirá a su partido que retire a sus candidatos de las elecciones si es que no se cambia al jefe de la ONPE, a raíz de las denuncias de favoritismo con algunos partidos. Apoyará una norma que regule la publicidad estatal y pide un cambio en la mesa directiva del Congreso.

Frente a los cuestionamientos, ¿debe renunciar el jefe de la ONPE?

Claro que sí. Después de 15 años, por primera vez la transparencia de las elecciones está en peligro. Si no se separa a ese señor (Adolfo Castillo) y se dejan sin efecto los actos que afectan la imparcialidad de esa institución, el proceso electoral de octubre estará viciado. Si no lo sacan, voy a pedir a mi partido que se retire de las elecciones porque ese proceso estaría seriamente afectado.

PUEDES VER Fiscal investiga millonario negociado con la basura en el Callao

Los partidos también afectan el proceso. En San Martín se declararon improcedentes ocho listas del Apra...

Me parece muy bien que haya exigencias de parte del órgano electoral. Los partidos tenemos que respetar las leyes y no importa qué partido sea. Si no cumplen las normas, deben ser separados.

¿No hay un mea culpa por dejar a medias la reforma electoral?

Es muy injusta esa apreciación. Este Congreso ha establecido varias reglas electorales que buscan consolidar el sistema electoral. Se han dado muchas normas, pero la gran reforma que necesita el país no es electoral, sino política.

El Congreso no sale de los escándalos. Al parecer, ha financiado el parque temático anunciado por Galarreta.

En la comisión permanente, el presidente Galarreta dijo que eso no le iba a costar ni un sol al Congreso y yo creo en su palabra. Los fondos que supuestamente financiaban ese parque son privados. Ya el congresista Galarreta dirá quién financió ese parque.

¿Y si el dinero fuera del Congreso?

Si el parque se hace con dinero del Congreso, sería absolutamente irregular.

Ahora están retrocediendo con la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados.

En ese caso, muy mal el Ejecutivo. El presidente Vizcarra, lejos de tomar partido por una de las partes, debió convocar a una comisión especial del Congreso con los dueños de los medios para buscar una alternativa a la ley.

Antes de que se apruebe esa norma, el presidente dijo que estaba en contra.

Veremos cómo buscamos que haya una regulación que refleje transparencia, racionalidad en la asignación de recursos para la publicidad y que no sea indiscriminada. Lo que ha afectado la libertad de expresión es la asignación de recursos sin ningún sustento.

A su bancada le dicen aprofujimorista, ¿seguirán apoyando al fujimorismo?

No nos sentimos aludidos. Si ha habido una bancada que ha cuestionado los excesos de la bancada fujimorista, ha sido la nuestra. Ahora pedimos que haya alternancia, pues el fujimorismo cree que es dueño del Congreso y lo ha llevado al nivel de descrédito que tiene. En la mesa tenemos un acuerdo administrativo, pero no político.

¿Votará entonces por un cambio en la mesa directiva?

Definitivamente, tiene que haber un contrapeso, pues el fujimorismo ha demostrado en dos años que es un fracaso en la gestión del Congreso.

Al jefe de seguridad lo envían de vacaciones en vez de separarlo.

Ese es un tema que debe marcar una línea de oposición frente al fujimorismo. Es absurdo que se mantenga no solo al jefe de seguridad sino a todo el personal que hace reglajes y seguimiento para ver quién sale o quién ingresa a las oficinas parlamentarias, eso lo he denunciado ante el oficial mayor.

¿Los congresistas se sienten perseguidos?

Totalmente, y es una vergüenza que un asistente de seguridad le tome foto a un periodista que está entrevistando a quien cuestiona la gestión del presidente del Congreso, eso solamente sucede en dictaduras.