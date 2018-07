El alcalde de SJL saca la vuelta a la ley y postula como teniente alcalde

La Ley Electoral impide la reelección de una autoridad edil en funciones, pero no le impide seguir en el municipio si postula al cargo de teniente alcalde. Es el caso del actual burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Juan Navarro. Él va a las elecciones del próximo 7 de octubre como candidato a teniente alcalde en la lista de Alianza Para el Progreso, que encabeza Hober Medrano.

Al respecto, el especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, señaló que la posibilidad de que Juan Navarro esté burlando la ley hace que el ciudadano tenga la sensación de vivir sin leyes y en impunidad, lo cual debilita la confianza en la democracia.

Precisó que sobre este caso el JNE no puede pronunciarse, porque no existe una ley a la que apele. Por ello, consideró que el organismo electoral debe incidir en el cumplimiento del principio de neutralidad antes de estar despegando propaganda de los postes. “Eso no tiene mayor impacto”, precisó.

Dijo que situaciones de inequidad para el resto de candidatos, como el manejo del serenazgo en la destrucción de propaganda electoral de competidores, o el manejo de organizaciones sociales, constituyen infracción.

“¿Cuándo el ciudadano distingue que una persona que es alcalde está como candidato o está como alcalde? Es muy difícil”, indicó Jorge Jáuregui.

Sobre el accionar del alcalde-candidato, el exregidor de San Juan de Lurigancho Jesús Maldonado refirió que Juan Navarro suele repartir bolsas de cemento a dirigentes de los Asentamientos Humanos de las zonas altas del distrito.

“Ellos van a la municipalidad en la madrugada para dejar sus solicitudes de donación. En su campaña anterior regaló pollos”, acotó Maldonado.❧