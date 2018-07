Luis Nava y sus beneficios

Señor Director:

La Fiscalía de Lavado de Activos se ha percatado que mientras el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) contrataba con Odebrecht, la empresa Transportes Don Reyna, de los hijos de Luis Nava, le brindaba servicios de transportes a la empresa brasileña.

Se sabe que hasta julio del 2006, la empresa Don Reyna no tuvo ninguna relación con Odebrecht, y que su capital era solo de 15 mil soles, pero que coincidiendo con los primeros contratos del gobierno aprista con Odebrecht, la empresa Don Reyna empezó a contratar con ella, y que para eso compró 12 camiones por 3 millones de soles, que hasta hoy no pueden explicar de dónde salieron. La propia Odebrecht ha informado a la Fiscalía que la empresa Don Reyna le llegó a facturar un total aproximado de 17 millones de dólares.

A esto se suman las coimas millonarias que habría recibido Edwin Luyo, quien fue miembro del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro, y Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones, ambos exfuncionarios de confianza de Alan García.

Jorge Castañeda Arcas

Dni 07571100

El friaje en el sur

Señor Director:

En estas últimas semanas, las regiones del sur del Perú han pasado por uno de los friajes más intensos. A causa de esto, niños, ancianos y animales han muerto.

El gobierno declaró en emergencia once regiones del sur el pasado 14 de junio para que la ayuda con maquinarias y logística llegara a los pobladores afectados por este fenómeno meteorológico.

Sin embargo, la ayuda no ha sido inmediata. Urge que el apoyo del Estado llegue lo más pronto posible; de lo contrario, se estaría incrementando el número de damnificados por falta de atención.

Diego Ccahuana Sauñe

Dni 74123066

Universidades con licencia

Señor Director:

Lambayeque cuenta con doce universidades –seis universidades locales y seis nacionales con sus respectivas filiales–, de las cuales la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo es la única con licenciamiento institucional.

Es indignante que la Universidad Privada Telesup y la Universidad Tecnológica del Perú lleven a cabo sus operaciones académicas cuando la Sunedu determinó que no cuentan con autorización, según su última actualización del 18 de abril.

Dichas universidades lucran con nuestra educación y se burlan de las familias lambayecanas que apuestan por ellas. No cabe duda de que la Ley Universitaria está de adorno.

Hexibel Zapata

hexibel.zaher@gmail.com

Las municipalidades

Señor Director:

El caballito de batalla de los municipios distritales en estos días es Defensa Civil porque eso les permite simultáneamente multar y clausurar, de modo temporal, establecimientos.

No les importa la matriz de riesgo ni la importancia de la presunta falta, el tema es recaudar.

Como los actuales alcaldes no van a la reelección, no les interesa nada. Por eso los dos mecanismos que están utilizando para recaudar son las multas (con clausura incluida) y otorgar beneficios (amnistía) para inducir al pago de deudas (en los casos que no puedan clausurar). Tienen claro que cualquier acción judicial contra ellos tendrá resultados en la próxima gestión municipal.

Luis Norabuena Casas

Dni 06254944