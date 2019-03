“Mala formación de profesores impide cobertura de plazas en instituciones educativas”

Edgar Jara Rodríguez

Cajamarca

El director regional de Educación de Cajamarca, Yone Asenjo Calderón, atribuyó a la mala formación docente y otros aspectos, como factores que podrían impedir la cobertura total de plazas vacantes que se ofertarán en un nuevo concurso a nivel nacional.

“Hay varios factores por qué no se cubren todas las plazas: la calidad de la evaluación. Nosotros siempre hemos pedido que esos procesos los hagan las regiones, pero no es así, ahora lo concentra más el Ministerio de Educación, y lo que es peor, permite la aplicación a través de un tercero como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que nada tiene que ver, y nosotros nos convertimos en entes mirones, no somos parte de los procesos, no nos dejan ingresar donde está instalado el material, pedimos que se desconcentre a las regiones y se aplique la prueba de acuerdo a cada realidad”, dijo a La República.

Este año —agregó— están emitidas las normas para que los docentes participen en el concurso de ascenso de escalas, también el concurso para asumir cargos directivos en instituciones educativas, y lo que se acaba de anunciar, el concurso de docentes para nombramiento, hay el compromiso del Ministerio de que anualmente existan nombramientos, por ejemplo, el año pasado se ofertaron más de 30 mil plazas y se coberturaron algo de diez mil. Entonces esas 20 mil plazas se someten a un nuevo concurso, entendiendo que anualmente existen profesores que cesan por límite de edad, o por procesos administrativos disciplinarios, que también generan vacantes, y el otro tema que también hemos venido trabajando es la creación de instituciones educativas que generan la demanda de docentes.

El funcionario reconoció que existe un déficit de plazas orgánicas porque no alcanza la meta del cien por ciento, porque los docentes no aprueban el concurso de nombramiento, entonces nuevamente se ofertan a través de un concurso público y que anualmente se irán dando hasta coberturar las instituciones para evitar los contratos, que a veces no se cubren a tiempo. Los nombramientos generan otra dinámica que es la estabilidad y la presencia de los docentes en las instituciones educativas.

“Tenemos plazo hasta junio para reportar a Lima las plazas que en el caso de la región Cajamarca vamos a sacar a concurso”, finalizó Asenjo Calderón.