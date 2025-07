El partido del más grande oligarca mundial, por Mirko Lauer

No es la primera vez que un multimillonario lanza un “tercer partido” en los EE. UU. Los hubo en otros siglos. En los años 90, Ross Perot fundó el Partido de la Reforma, pero no llegó a la presidencia. El Partido América, que acaba de poner en marcha Elon Musk, es fruto de su desavenencia con Donald Trump. Musk, sudafricano de nacimiento, no puede ser presidente de los EE. UU.

La experiencia sobre el terreno indica que una alternativa al bipartidismo demócrata-republicano no es una buena idea política. En el lado optimista de esa moneda, un tercero excluido podría inclinar la elección hacia uno de los lados. No lo ha hecho hasta ahora, pero en la teoría nada se lo impide a América para el 2008.

El combustible de Musk, considerado el hombre más rico del mundo, es la arrogancia. En resumidas cuentas, siente que él y su dinero fueron decisivos para aupar a Trump al poder, y que con su partido podrá desmontarlo de allí. La manzana de la discordia entre los antiguos socios es la nueva ley de presupuesto firmada este cuatro de julio.

Aparte de la furia, lo que ha impulsado a Musk es una ojeada a las encuestas. El año pasado, un sondeo Gallup reveló que el 69 % de los independientes, el 53 % de los demócratas y el 48 % de los republicanos estaban a favor de la creación de un tercer partido. Musk considera que dos o tres senadurías y una docena de diputaciones le darían influencia suficiente.

En los hechos, se va a tratar de un partido para cortarle las alas a Trump, para lo cual ya hay suficientes ganas. Comienza con los demócratas derrotados en 2024, sigue con los republicanos desencantados con el enfoque social de Trump; podemos añadir a los latinos que votaron por él y ahora se encuentran perseguidos por sus agentes del ICE.

En todas partes, para poner en pie un partido se necesita mucho dinero, que Musk tiene. Pero también se precisa una figura atractiva para buena parte de la ciudadanía, que Musk no es. Será un partido que dependerá siempre de cómo le vaya a Trump, una suerte de partido en el espejo, con la marca del despecho puesta, indeleble.

El nombre del partido, América, evoca el momento MAGA en que Musk, con su gorro rojo en la Casa Blanca, parecía el igual político de Trump.