Señor juez, ¿cuándo me quise fugar?, por Augusto Álvarez Rodrich

Asesinos, delincuentes. Aníbal Torres a la prensa.

¿Por qué fugaría? ¿Dónde están las pruebas? Nunca he tenido la menor idea de salir de este país. Pedro Castillo al juez.

Decir que hay insurgencia terrorista es una estupidez, el término no existe en la doctrina militar. General vinculado al Movadef Wilson Barrantes.

Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, con calma. Dina Boluarte.

La amenaza de la marcha sobre Lima es leída como una escena de la serie The Walking Dead. Jorge Bruce.

Que los que quieren tomar el poder por asalto se vayan a tomar otra cosa, porque Lima les ha quedado un poco grande. Mario Ghibellini.

Ya no es una movilización episódica ni puntual, sino que se extiende en el tiempo y abarca todo el Perú, concentrándose en el sur andino, pero avanzando sobre Lima, centro de poder virreinal y oligárquico, donde todavía quieren definirse los destinos del Perú. Nicolás Lynch.

El Perú está viviendo el más vasto y plural movimiento democratizador de la historia republicana. Sinesio López.

A la derecha política me dirijo, que desde el congreso violentó mi país, desconociendo su voluntad expresada en las urnas de una democracia, cuidado, señor, que ese país abandonado y violentado, como dice el poema de Alejandro Romualdo, le cobrará sus lágrimas, le cobrará sus 50 muertos. Susana Baca.

No fusilaré a Dina Boluarte. Antauro Humala.

No se me ocurre alguien que pueda manejar con más éxito que Dina Boluarte la situación actual. Max Hernández.

Al lado de Susel Paredes, Dina Boluarte empieza a adquirir un aire al perfil del amigo elegido. Jaime Bedoya.

Soy caviar. ¿Cuál es el problema? Y no tengo vergüenza. Susel Paredes.

PUEDES VER: PNP demanda compra de 230 mil granadas y cartuchos con gases lacrimógenos

No te corresponde ese grado, Susel, no alucines. Debes tener apellido de avenida y compuesto. Ser de la rama pobretona de una familia millonariota desde comienzos de la república. A la secta caviar no se entra así nomás. Exigen pedigrí: García Sayán, Diez Canseco y así. Martha Meier.

La promesa constituyente, lejos de llevarnos a la Suecia socialdemócrata, nos llevará a un híbrido entre el Afganistán talibán, la Bolivia masista y El Salvador de Bukele. Santiago Bedoya.