Salir del clóset, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Una cinta documental peruana como Salir del clóset en salas de cine es en sí una victoria que ha costado bastante, no solo a sus realizadores sino en el proceso de la sociedad local. Ríos de división han corrido para ver trabajos como este en multicines. Es el segundo largo de una trilogía de temática LGTB firmada por el director Alberto Castro, otrora crítico de cine en su web En Cinta y popular en las redes como McZorro. El año pasado, Castro colocó brevemente también en salas Invasión drag; fue en el mismo año donde hizo un inútil revuelo por el beso lésbico en la película animada Lightyear.

Salir del clóset presenta el testimonio de diez varones LGTB, con la voz en off del propio Castro guiando el porqué de la empresa. Entendemos que Castro pasó experiencias similares al de sus entrevistados cuando dio el paso de comunicar a su entorno su verdadera identidad de género. De este modo, su trabajo visibiliza los traumas vividos por personas de su generación para crear conciencia y acaso ayudar a paliar el proceso de otros.

La cinta tiene muchos aciertos y una cuota de pendientes irresueltos. Por un lado, el acabado técnico y de sonido es solvente, y el registro de los testimonios permite adentrarnos en el discurso de cada participante con claridad. Castro sigue una fórmula simple en cada caso: presentación afuera de la vivienda, seguimiento a través de la sala y registro de la historia de cada uno con el sujeto sentado en su cama.

Sin embargo, no recibimos más que hora y media de testimonios. No tenemos ningún contrapunto con algún miembro de la familia, ninguna sorpresa visual o momento inesperado de clímax narrativo. Documentalistas que le dieron forma al género testimonial actual como Errol Morris en Gates Of Heaven (1978) o The Thin Blue Line (1988) siempre se guardan algo bajo las mangas para elevar el interés del espectador o al menos sostenerlo. Ese momento aquí nunca llega, quizá por un mal entendido purismo de simplemente dejar hablar al entrevistado y que la combinación del texto + carisma del sujeto resuelva lo demás.

Esto funciona para el director y su causa, no para el espectador promedio. Nos quedamos con las ganas de conocer a las familias, a las parejas, a los amigos. Quizá un encuentro final entre todos. Adolecemos de falta de datos, de presenciar cómo son los personajes en lo cotidiano más allá de las fronteras de una habitación. Nos falta un concepto.

Nos queda también la duda de por qué solo se eligieron entrevistados de un mismo sector social y, al parecer, conocidos todos del director. Uno deduce que Castro imaginó que juntando estas historias ya estaba listo el documental. Sí y no. El peso de los testimonios importa, pero se extrañan el arrojo y ambición creativas de Invasión drag. Esperamos el lanzamiento tres.

Ficha

Título: Salir del clóset

País: Perú

Año: 2022

Directores: Alberto Castro

Protagonistas: Bruno García-Calderón, Josué Parodi, Paco Flores, Gino Lorenzo, Marcelo Cicala

Disponible en: Cines

Calificación: 3/5

Testimonial. Salir del clóset revisa las experiencias de diez jóvenes LGTB cuando decidieron revelar su identidad de género. Foto: difusión