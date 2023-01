Todo bajo control, por Raúl Tola

Las protestas que se extienden por todo el país parecen haber angostado su pliego de reclamos para llegar a una sola reivindicación: la salida de Dina Boluarte de la presidencia. Ese fue el mensaje central de los manifestantes que esta semana recorrieron Lima, importando a la capital el clima de confrontación que se ha venido viviendo desde diciembre, luego del golpe de Estado de Pedro Castillo.

Los organizadores de la marcha fueron muy ambiciosos cuando anunciaron que tomarían la ciudad. Es verdad que se trató de la manifestación más numerosa de los últimos tiempos, pero contra ella conspiró una desorganización que la hizo partirse en varios tramos, dispersarse, y que le impidió llegar a sus destinos codiciados: Palacio de Gobierno y el Congreso.

Tampoco la ayudó el comportamiento de aquellos participantes que protagonizaron actos violentos, vandalizaron la vía pública, destruyeron la propiedad privada, apedrearon y golpearon a periodistas, atacaron con palos y adoquines a la policía. No dejaron la imagen de un grupo de ciudadanos reclamando pacíficamente, dentro de los cauces de la ley y la democracia, sino la de un puñado de revoltosos dedicados a la provocación, el pillaje y el crimen, que opacó al resto.

A esto contribuyó el comportamiento de la Policía, que, a diferencia de lo ocurrido en provincias, planificó su respuesta y se mantuvo dentro de los cauces de la ley, sin emplear armas mortíferas ni cometer abusos.

Si esta hubiera sido la reacción desde el inicio, si el Gobierno hubiera mantenido la superioridad moral, respondiendo a las protestas dentro de los protocolos vigentes, empleando la inteligencia, si no hubiera reprimido como lo hizo, no solo no estaríamos contado cincuenta muertos: muy probablemente, las manifestaciones no habrían alcanzado la extensión e intensidad que hemos presenciado.

Desafortunadamente, el cambio policial no se ha traducido en un ajuste de la estrategia y los mensajes gubernamentales siguen siendo torpes, erráticos, por momentos incomprensibles.

En el día de la marcha sobre Lima, Dina Boluarte tuvo la ocasión de ofrecer el discurso a la nación de una estadista: sereno, coherente, con altura, convocante, que demostrara que gobierna para todos los peruanos y que incluyera anuncios tan trascendentales como el adelanto de elecciones a fines de este año.

En cambio, insistió en una lectura parcial, difusa, confrontacional y contradictoria de la realidad, diciendo que en las protestas no había agenda social, que un sector buscaba “quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”, y que, a pesar de que miles de peruanos seguían movilizándose por todo el país, nuevos muertos se sumaban en provincia y el premier Otárola anunciaba un estado de emergencia de 30 días a nivel nacional, la situación estaba “controlada”.