Yo te explico lo que pasa, yo sí la veo, por René Gastelumendi

Nos bombardean memes, informaciones y opiniones tan contradictorias entre sí, que me estoy volviendo un poco loco. Transito entre aquellos que terruquean a granel, que serranean, cholean, que quieren bala, que quieren que el Chino y hasta Montesinos regresen .

Quieren que las FF.AA y la policía pongan orden, que consideran que hasta Dina Boluarte está siendo “tibia”; y entre aquellos que piensan y comparten información desde el extremo exactamente opuesto. En este lado, me refiero a quienes incluso sostienen que las protestas tienen que ser violentas porque si no, no serían protestas o no servirían para nada, a los que pregonan que todos los que protestan son todos débiles, desamparados, a los que se les tiene que perdonar hasta el vandalismo porque es comprensible.

Unos quieren matar a todos a balazos y otros saben que algunos mártires servirían para la causa. Unos quieren que las cosas no se muevan un milímetro y otros quieren, irreductiblemente, la renuncia de Boluarte y hasta la asamblea constituyente. Y así, entre el fuego cruzado:

-Yo te explico. Tú no la ves, eres limeño, no sabes lo que quiere el pueblo (¿qué es ese ser limeño?), viaja, conoce el interior. -Calla, flojo, serrano, parásito, deja de estirar la mano y mejor si se van a Bolivia, allí todos son indígenas. (-Hay que ponerse un poquito en el lugar de los policías, bomberos de incendios sociales avanzados).

-¿Qué? Pero si son todos unos asesinos. -Fuera, terruco malnacido. -Yo interpreto, yo sí soy cholo, tú eres limeño, yo conozco, yo te juzgo, yo sentencio, yo la veo. (¿Qué es Lima?).

-Se jodieron, venimos a tomar Lima, todos corruptos, viven de nosotros. (-¿Oye, compatriota, y tus autoridades regionales?)

-Palteas, causa, ya te pasaste a la DBA, el centralismo limeño, solo eso es la consigna, 200 años más de colonialismo, hoy terminan, es un hito. -Puneños vienen a tomar Lima, por fin. (-Oiga, pero si en Lima ya hay tantos puneños como en Puno, es más que eso).

-Calla, tú no la ves. -Quechuas vienen a tomar Lima, la ciudad donde se habla más quechua que en todo el resto del Perú. (¿Qué es esto? Explícame, profesor, tú sí la ves, tú la conoces, corrige, interpreta, zanja, sentencia, dinos qué hacer. Tú siempre estás del lado correcto).

-Eso te pasa por ser tonto útil de los terrucos, de los comunistas, de pensar en dialogar con los vándalos. -Arranca, terruco; arranca, asesino. Con los terrucos no se negocia.

-Con los asesinos no se negocia -O estás con ellos o estás con nosotros; o estás conmigo o estás contra mí, decide tu bando.