RenuncienYa, por Marisa Glave

Una de las agresiones de la señora Boluarte hacia las y los manifestantes es la negación del carácter profundamente político de su protesta. La pretensión de reducción de la misma a una de carácter exclusivamente social molesta y mucho. Cada uno de los anuncios de “diálogos sobre obras” de agua, salud, educación, no apaciguan a la ciudadanía movilizada, por el contrario, la exacerba.

No porque estos hayan dejado de ser problemas sustanciales, de hecho, lo son. La ausencia de servicios de calidad es una de las causas de la desigualdad del país y hemos podido ver cuán brutal fue ese abismo social en la pandemia. Este tipo de anuncio agudiza la protesta porque niega la ciudadanía, la capacidad de agencia política de los sectores movilizados, bajo una lógica profundamente clasista y racista.

La señora Boluarte y la derecha que gobierna con ella en el fondo ven a las y los manifestantes como pobres, de origen andino, que lo que necesitan es una limosna. Para ellos pueden ser comprados con obras. No los ven como parte de la ciudadanía que se moviliza, sino de una clientela que podría ser cooptada. Su desprecio es violento y revela una falta de conocimiento de la historia del Perú. Más de una vez, como sociedad hemos hecho frente al poder autoritario sobre la base de la dignidad, la organización y el compromiso justamente de sectores populares que, desde que se constituyó esta República, siguen conquistando su ciudadanía.

Y como la protesta es política y no social, la solución pacífica solo puede ser política. Siempre está la opción autoritaria, a base de represión y muerte. Pero si apostamos por la democracia, abramos puertas para salidas políticas.

La gran mayoría de peruanos rechaza a la señora Baluarte y no están de acuerdo con que sea presidenta. La sucesión constitucional le otorgaba esa presidencia, es verdad, pero la ausencia de legitimidad social le reclama su salida inmediata. Su renuncia al cargo aceleraría el proceso electoral y podríamos tenerlo a inicios de septiembre.

El reclamo incluye el “cierre del Congreso”. Constitucionalmente no es posible, pero simbólicamente sí. El Congreso pudo acelerar el proceso electoral y por intereses subalternos no lo hizo. Podría aún hacerlo o al menos eliminar la incertidumbre de la segunda votación para el adelanto al 2024, pero no quieren. Sus intereses, cada vez más mezquinos, pesan más que las vidas de medio centenar de peruanos. Por eso la mesa directiva actual no puede continuar. Deben renunciar también y abrir paso a una mesa que al menos respete a la ciudadanía, abra un periodo de transición de emergencia y convoque a elecciones inmediatamente.

Finalmente, el marco constitucional vigente se desploma. Podemos optar por esperar su caída final, que puede traer consigo la caída de varias instituciones esenciales, o idear un diálogo constituyente para sentar las bases para su cambio. Eso requiere permitir un referéndum constituyente.