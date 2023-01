Vallejo, el periodista, por Eloy Jáuregui

Este César Vallejo frutal y orgánico de primicias no ha sido estudiado como periodista porque fue digerido por el descomunal bolo alimenticio de sus poemas en verso y prosa. Pero hay un Vallejo cronista, ciclópeo, aunque vidente espacioso.

Vallejo Mendoza escribió 296 piezas periodísticas en el tramo europeo de su vida entre 1923 y 1938. Textos que se publicaron en periódicos y revistas del Perú, América Latina y Europa. Vallejo hizo periodismo para vivir desde la obligación del profesional. Así, no fue un colaborador, como se dice ahora, fue periodista de raza.

Cierta vez, Osmán del Barco confesó que Vallejo le había contado que en la revista Mundial de Lima le pagaban 20 soles por cada texto y supo que Monsieur Lasalle, el editor de la publicación francesa “Grandes Periódicos Iberoamericanos”, le entregó un adelanto de cien Francos, unos diez soles, que apenas le alcanzó para un poco de pan y vino. Vallejo fue periodista para vivir, sobreviviendo.

César Vallejo demuestra que hay una poética periodística.

Ergo, con un sentido de calle en toda la extensión de su sonoridad: desde la geometría hasta los interiores silentes de cada sufriente; desde las indiferentes (no diferentes) tribus sentimentales, hasta las desemejanzas de los insignificantes (no significantes) para el poder, los aduaneros de todo tipo de jerarquías y los canónicos de todo pelaje. Porque Vallejo no solo habla de esa “mirada” sustancial del poeta sino también de un comunicador integral.

Vallejo, al encarar el periodismo de autor, refuerza los procesos del grado cero de la escritura. Relato, hipótesis e impulsos eléctricos ganan la necesidad de hallar la certeza a partir de sus opuestos.

En el fondo, ese “escribir” de Vallejo tiene sobre cualquier otra cosa, bastante de experimento, voluntad más de aprender que de enseñar, esfuerzo por mejorar el mundo, humanizar a tanto usurero, liberarse de la angustia de las miserias todas y construir un mundo más justo. Con los textos de Vallejo, escribir una noticia –y solo eso es periodismo– es descubrir los misterios reales, pero al mismo tiempo, repetir una verdad ignota. La que nadie sabe.