¿Quién va a escucharte ahora?, por Melina Galdos

Por: Melina Galdos, investigadora de la Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia de la Universidad de Sussex.

Una democracia no puede sostenerse sobre balas. Cuando lo hace, es simplemente un régimen que viola derechos humanos, reprime e instrumentaliza el monopolio de la violencia en favor de una situación de orden meramente cosmético. Tras la muerte de casi cinco decenas de peruanos y peruanas , la presidenta Dina Boluarte ha perdido su legitimidad y, en consecuencia, la posibilidad de ser escuchada. Quienes antes vieron en ella y en su gabinete técnico perfiles más o menos idóneos para dirigir un periodo de transición, diálogo y reconstrucción hoy alzan su voz pidiendo su renuncia.

PUEDES VER: Yenifer Paredes evalúa inciar su carrera política tras superar investigaciones en la Fiscalía

Nadie puede negar la incivilidad de azuzadores e individuos que utilizan la violencia como medio de protesta, pero su protagonismo no invalida las demandas de una población que ha sido defraudada por los mecanismos de democracia representativa de los que se jactan, kafkianamente, el Ejecutivo y el Legislativo.

En este escenario, la consigna de la señora Boluarte no era someter, sino escuchar, articular y responder con alternativas que generen consensos. Aquí es donde el Estado y el Gobierno han fallado por completo . Por días se sostuvo que no podían identificarse a los líderes, que no había interlocutores válidos, que nadie quería dialogar con ellos.

PUEDES VER: Joven en estado crítico tras recibir más de 30 impactos de proyectil durante represión en Cusco

La información que viene desde el epicentro del conflicto nos muestra una realidad diferente. Formas de organización comunal con estructuras definidas, liderazgos legítimos, una cultura de solidaridad que permea a las comunidades y un sentido de agencia que ha permitido la movilización de grupos humanos tan grandes como los vistos en Puno y Cusco. Sin embargo, en 30 años, el Estado no supo formar redes que integren esas estructuras y liderazgos, ni aprendió a incorporar esas voces en la construcción de sendas de desarrollo que debían beneficiar a todos los peruanos. Si hubiésemos invertido en crear esos canales, hoy sería otra la historia: esos casi 50 compatriotas seguirían con nosotros.