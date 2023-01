Una ruta para evitar reeditar el pasado, por Irma del Águila

Una Dina Boluarte obcecada que, al borde de la confrontación, solo atina a culpar a los “azuzadores extranjeros” de la crisis actual no presagia nada bueno para el país. Regresamos a la retórica de los tiempos de Belaunde que veía cubanos detrás de los hechos de sangre en Ayacucho.

Este discurso disociado de lo que ocurre en el sur contribuye a armar un escenario de confrontación mayor aupada por el recurso atávico a un orden autoritario y la retórica épica que exalta el incendio de la pradera. Vamos al choque de trenes y a nadie se le ocurre bajar la palanca del freno.

Dina Boluarte suscita animadversión por esa incapacidad de condolerse por los 48 peruanos, la mayoría muertos en enfrentamientos con la policía nacional. El acongojado padre del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, vilmente asesinado por una turba en Juliaca, tiene palabras durísimas contra Boluarte. En el dolor, el padre del suboficial se une a las voces de familiares de los civiles muertos en las protestas que responsabilizan del desastre a la misma persona, la presidenta del Perú.

Así las cosas, Boluarte ha logrado reunir a millones de peruanos detrás de un vivo deseo: su renuncia.

Los acontecimientos han ido decantando las consignas de lucha. En la movilización del jueves 12 en Lima, la demanda unánime fue la renuncia de Dina Boluarte y con esta la exigencia de una “Nueva mesa directiva”. Pero el humor de muchos se condensaba en una frase “Ni un muerto más” y en las fotos de los compatriotas caídos, paseados en procesión por la avenida Arequipa. Los llamados a un referéndum constituyente y la restitución de Pedro Castillo han pasado a un notorio segundo plano.

Así pues, esas consignas, la defensa de la vida y el rechazo a un gobierno con las manos manchadas de sangre son las que terminan convocando en Lima. Esas consignas de corte más ciudadanista, humanitario si se quiere, evocan en la memoria las marchas de noviembre 2020, en defensa del orden constitucional y en contra de Manuel Merino.

Muy distinta de la marcha de noviembre 2022, con ánimo combativo que anunciaba la “toma de Lima” (contra el “golpe” congresal y en defensa de Castillo), iba destinada a sus militantes. En sentido estricto, no es tanto “Lima” la que no sale a las calles sino los políticos que, para variar, no sintonizan con el sentir de la gente.

La marcha del sur y la del 12 en Lima convergen en el “Que se vayan todos” interpuesta por la sociedad civil hace unos meses. Sin que esto signifique desconocer el protagonismo del sur que irrumpe con fuerza con demandas afirmativamente étnicas, regionales y en contra del injusto orden centralista. Y por un cambio constitucional.

Ayer, Antonio Zapata se pronunciaba a favor de una tregua, un espacio de encuentro, como el propuesto por Francisco Sagasti. En un punto hay que sentarse a dialogar, para evitar reeditar nuestro pasado: si hay algo que los peruanos hemos aprendido del conflicto armado interno es que podemos hacernos mucho daño.