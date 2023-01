Sin defensa, por Marisa Glave

Ayer el número de muertos en Puno subió a 19. Un adolescente de 15 años, que caminaba con su madre por Juliaca y recibió una bala en la cabeza. Pese al esfuerzo del personal de salud por salvar su vida, falleció. Igual suerte corrió una joven estudiante de 18 años. Ninguno de los dos pudo defenderse de la represión violenta de las fuerzas del orden.

El discurso que pretenden imponer el gobierno de la señora Boluarte y sus aliados en el Congreso, con la ayuda de una gran parte de los medios de comunicación masivos, es que estas muertes son fruto de un enfrentamiento en el que, si eventualmente hay responsables, son de ambos bandos enfrentados. Este discurso es cínico y afecta a las víctimas de manera póstuma. Construye la idea de personas alzadas en armas enfrentando con violencia a la policía que no tiene más opción que usar armas de fuego para defenderse.

No importa que la fiscalía ya haya confirmado que todas las víctimas letales en Puno murieron por impacto de arma de fuego y los únicos portándolas eran policías y militares. Otárola, tenor en el coro de Boluarte, tienen la poca vergüenza de declarar que lamentan las muertes de “queridos hermanos” cuando no hace absolutamente nada por evitarlas, por el contrario, las ha provocado mandando a las fuerzas del orden a enfrentar un conflicto profundamente político, que requiere soluciones políticas y no represión con uso de violencia desproporcionada.

Esta narrativa que se pretende “equidistante”, pero que es en realidad un aval a la represión violenta del conflicto, tiene límites serios para volverse hegemónica. Por un lado, por las redes sociales y medios de comunicación alternativos que sirven como espacio de difusión de imágenes y videos que evidencian el uso indiscriminado de armas de fuego. Pero por el otro, con cada vez mayor importancia, por el rol de instituciones públicas que brindan información objetiva y permanente de lo que está ocurriendo. Una de ellas, quizá la principal, es la Defensoría del Pueblo (DP).

Los equipos de las oficinas descentralizadas de la DP están acompañando y visibilizando lo que ocurre en cada una de las provincias movilizadas. La doctora Revollar, defensora encargada, está jugando un rol crucial en este momento, informando con claridad y señalando responsabilidades con ponderación, a la vez que convicción. Esta acción evidentemente molesta a los aliados de Boluarte en el Congreso y han decidido a como dé lugar a su reemplazo.