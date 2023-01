Adelantar en vez de renunciar, por Augusto Álvarez Rodrich

Ya es un cliché decir que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte solucionaría la crisis política, sin darse cuenta de que eso podría agravarla, salvo para los entusiastas promotores del caos en marcha.

Quienes demandan la salida de Boluarte deberían recordar que ese no es el único punto de la agenda de las manifestaciones, sino que la misma incluye la liberación del golpista y corrupto —además de inepto— expresidente Pedro Castillo; el cierre inmediato del Congreso de la república; y la convocatoria a una asamblea constituyente.

La renuncia de Boluarte no detendría el reclamo de esa agenda que constituye un combo sin sentido e imposible de satisfacer pues, primero, al convertirse en golpista —fracasado, pero golpista sin duda, algo que hoy la izquierda increíblemente quiere camuflar—, Castillo compró el boleto de su detención y posterior condena por un delito que es muy grave, aunque una parte de la izquierda crea que el golpe depende de quién lo haga.

Segundo, no se puede cerrar el congreso —que es lo que quiso el golpista Castillo—, pues eso no sería democrático. Y, tercero, una constituyente no le conviene al Perú, ni se convoca como lo quieren hacer con la violencia que se ha desatado en muchas partes del país contra espacios públicos y privados.

La salida de Boluarte no solucionaría la crisis pues sería tomada por los sectores que solapadamente organizan las manifestaciones como un triunfo y como la señal de que deben presionar por la concreción de toda su agenda. Como decía Castillo cuando gobernaba entre Palacio y Sarratea, triturando el castellano, “la quiero completa”.

Los sectores que creen que ganarían con esa agenda son un conjunto variopinto que va desde la izquierda que quedó diezmada por su vinculación al gobierno anterior —Verónika Mendoza, Vladimir Cerrón y su Perú Libre, Guillermo Bermejo y su club del VRAEM— hasta el Movadef, pasando por entidades que, como la CGTP, ya deberían haber aprendido a apostar por la democracia en vez de lanzarse a cuanto proyecto autoritario surja.

Lo que el gobierno de la presidenta Boluarte sí debe hacer es promover el adelanto electoral para lo antes posible. A más tiempo pase, peor será.