¿Qué está pasando en Piura?, por Pedro Castro Balmaceda

Durante el cuatrienio de Reynaldo Hilbck en la gobernación de Piura, se mantuvo como una duda constante, en todo su periodo, la influencia o la magnitud del poder que ejercía Carlos Bertini sobre el gobernador. El asesor fue nombrado en varios puestos y se mantuvo como un indispensable durante los cuatro años de gestión.

Los piuranos nos preguntábamos si es que en la ciudad no existían funcionarios competentes y que no se encuentren inhabilitados por Contraloría para poder asumir gerencias tan importantes como las del Peihap, pero la absolución de esas consultas nunca llegaron.

Hoy vemos con preocupación que el actual gobernador de Piura, Luis Neyra, viene designando en diversas gerencias a profesionales con un pasado ligado a casos de corrupción o ratifica en el cargo a cuestionables personajes de la pésima gestión de Servando García.

Entonces, nos volvemos a hacer la misma pregunta: ¿No existen en Piura profesionales intachables, sin cuestionamientos, sin juicios o sentencias que puedan o quieran asumir las importantes gerencias regionales y subregiones?

No olvidemos que el exgerente regional de Servando García se encuentra en prisión preventiva investigado por corrupción. Bajo ese antecedente es inconcebible que el actual gobernador no se haya tomado —o no haya querido tomarse— el trabajo de designar a funcionarios de trayectorias impecables y no exfuncionarios sentenciados, investigados o denunciados por corrupción o malos manejos.

Lo que se percibe, o al menos eso pareciera, es que los compromisos políticos asumidos en campaña, los favores gubernamentales para los ayayeros y las prebendas necesarias para ganar el Gobierno Regional de Piura obligan a toda autoridad electa a rodearse de sombríos personajes.

En este caso cabría preguntarse si es que el gobernador —como autoridad— termina siendo el líder que necesitamos frente a una problemática tan arraigada en una región golpeada por la corrupción y la incapacidad de sus exautoridades.

O es que el gobernador no pasa de ser el títere de los empresarios que solventan campañas, que mueven los hilos de la madeja y que solo aparecen para dar las coordenadas de la ruta de un dinero público que no termina, necesariamente, favoreciendo a los más pobres.