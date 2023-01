La tristeza de haber sido, por Mirko Lauer

El abogado Benji Espinoza nos revela que no quiso defender a Pedro Castillo de la acusación de rebelión. El minidato nos lleva al tema de qué es y qué no es un ex hombre de Castillo. Es obvio que Espinoza está tomando distancia política de su antiguo cliente. Como profesional no necesita hacerlo, pero siempre conviene.

El excastillista es un género en desaparición bajo los reflectores. Como los numerosos exministros están casi todos callados, no es fácil saber cuáles se mantienen con Castillo. Probablemente muchos lo dejaron cuando él los sacó del ministerio. Pero si no toman más distancia, ¿quién los va a contratar en el futuro?

Todo esto viene a cuento al descubrirse, si esa es la palabra, que son numerosos los nombrados por Castillo que siguen ocupando puestos en la administración central. ¿Qué piensa Boluarte? ¿Los necesita y no tiene sentido reemplazarlos para una transitoriedad? Sí, a algunos los necesita, a otros de ninguna manera.

Tal vez Boluarte no quiere aparecer conduciendo una cacería de brujas en la administración pública. Aunque no le tembló la mano hace un par de semanas para el indispensable despido de prefectos y subprefectos nombrados bajo el signo del sombrero, y no pocos con lazos en la guardia vieja de la subversión.

Quizás el excastillista más solapa es Vladimir Cerrón, que ha estado cerca y no tan cerca del pasado gobierno, según iba soplando el tiempo. Pero Cerrón ha sido el más castillista de todos, si lo medimos en kilo de ministro instalado en cartera. Probablemente sigue siendo el empleador N°1 del Estado peruano.

Más allá de parientes y amigotes, ¿quiénes fueron los hombres y mujeres de Castillo? Vistos a la distancia, no es fácil agruparlos en un solo contingente. Acaso el común denominador es que todos fueron los primeros sorprendidos por haber sido nombrados y luego despedidos. Entre todos le dieron un nuevo sentido al membrete “exministro”.

En resumen, Castillo no instaló ni remotamente un grupo partidario propio en el gobierno. Cerrón lo intentó, pero Castillo se le cruzó. Los magisteriales fueron estrangulados como grupo por sus propias curules. El nombre del expresidente es lo que más rápido ha desaparecido de las protestas. Está claro que la protesta de estos días no es la suya.