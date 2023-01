El viaje de guatepeor a Guatemala, por Augusto Álvarez Rodrich

No me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de 30 peruanos fue el actual gobierno. Pedro Castillo.

A quien más engañó Pedro Castillo fue a sí mismo, al pensar que podría con las tareas simultáneas de la presidencia, la conspiración y la picardía. Mirko Lauer.

Así como Pelé hizo todos los goles que ahora atribuyen a otros, Fujimori hizo todas las acciones para salvar a la república. La historia siempre dará su veredicto. Nano Guerra García.

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Luis Arce y Alberto Fernández están siendo calumniados por el gobierno de Dina Boluarte y el oligopolio mediático en el Perú. Nicolás Lynch.

No vamos a permitir intromisión de ningún gobierno. Dina Boluarte.

Ha habido una campaña sistemática por demoler al gobierno de Castillo y con él a toda opción popular de izquierda o progresista, la derecha no quiere que se gobierne para intereses de las mayorías. Exministro Roberto Sánchez.

Quien le debe dar una respuesta al país es Betssy Chávez. Dina Boluarte.

Salimos de Guatepeor para instalarnos en Guatemala. Mario Ghibellini sobre el cambio de Castillo a Boluarte.

Quizá me he vuelto alguien muy duro en la cárcel, pero es algo tan simple. Antauro Humala sobre su ofrecimiento de fusilar a su hermano Ollanta.

Son pirañas. Arzobispo Carlos Castillo sobre los congresistas que atacan a la reforma universitaria.

Tengo propuestas de diferentes partidos, es hora de volver a las canchas para sacar a todos los corruptos. Susy Díaz sobre su candidatura al Congreso.

Cuando hoy en el mundo alguien comparte algo, la mirada es homogeneizadora y a la contra. Los medios globales acotan la conversación, y así se jode todo. Piensa en una sopa. Alguien dice que hay un pelo en la sopa y ya solo hablamos del pelo, nos olvidamos de las virtudes de la sopa. Y ni siquiera sabemos si ese pelo existe, solo que alguien dijo que lo había. Alejandro González Iñárritu.

Para ser totalmente franco, casi todas las teorías conspirativas que la gente tenía sobre Twitter resultaron ser ciertas. Elon Musk.