El año de la inteligencia artificial, por Melina Galdos

El 2022 ha sido un año prometedor para los avances en ciencia y tecnología. Hacer una lista con los más relevantes no es fácil, ya que aún no podemos anticipar las implicaciones de estas invenciones o descubrimientos en su real dimensión. Como comúnmente se dice, la ciencia necesita tiempo para madurar. A pesar de esto, uno no puede dejar de asombrarse de la capacidad de la humanidad para crear, transformar y transgredir barreras.

Existen muchas formas en las que podemos agrupar estos importantes desarrollos; por ejemplo, ‘las historias sobre ciencia más contundentes del 2022′ o, simplemente, ‘todas las veces en las que la ciencia y la tecnología excedieron nuestras expectativas’. Al margen de la categoría que usemos, uno de los eventos que no puede pasar desapercibido es la emergencia de varias herramientas que utilizan la inteligencia artificial para expandir los límites de la creatividad humana.

Stable Diffusion, DALL-E 2 y Lensa (todas a un Google de distancia) convierten textos en ilustraciones nunca antes concebidas y crean avatares de uno mismo utilizando fotos comunes y corrientes. Otras herramientas, como Chat GPT, pueden ser empleadas para responder preguntas complejas, componer poesía, escribir códigos de programación, entradas de blog o columnas de opinión. Las posibilidades son infinitas.