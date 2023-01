Castillo: el hombre del daño 2022, por Augusto Álvarez Rodrich

Llegó a Palacio en el 2021 como el candidato más desconocido entre los 18 que postularon, representando a un partido que solo quería una pequeña presencia en el Congreso, y se fue en el 2022 por motivos que ni él mismo parece llegar a entender, generando un daño al país que aún se va a pagar en este año 2023 que arranca hoy.

La elección de Pedro Castillo ocurrió en el contexto del descalabro institucional que empezó en 2016, y luego de una pandemia que destruyó vidas, pero mucho más que eso, realizando un gobierno embadurnado de un discurso que decía estar a favor del pueblo, pero que produjo atraso en absolutamente todos los rubros del quehacer nacional debido a la falta de objetivos que no fueran más allá de copar el sector público por gente inepta y cuyo norte era el asalto al erario, del cual él mismo era un entusiasta promotor.

Se sostuvo en la presidencia gracias a la complicidad de un congreso más corrupto e inepto que su gobierno, que nunca lo iba a destituir para no poner en riesgo sus curules que le permitían a la mayoría de sus integrantes, más que cobrar un sueldo a fin de mes, cobrar por sus servicios a terceros.

Y cuando el país estaba entrampado entre un presidente inepto y corrupto y un Congreso ídem, Pedro Castillo tuvo su único gesto de desprendimiento que el país le debe reconocer: graduarse de golpista incompetente y obligar al parlamento a vacarlo por evidente violación de la constitución en el artículo referido a la vacancia.

Nadie entendió su decisión, pues no había votos para vacarlo. Su esposa le increpó cuando eran detenidos “¡pero qué has hecho, Pedro, ¿por qué?!” y su asesor de palacio le preguntó “presidente, ¿qué ha hecho?”.

La presidencia de Castillo demolió a una izquierda que demostró que no tiene principios, sino oportunismo desembocado; a una derecha que estuvo más bruta y achorada, además de racista, que nunca; y a un centro malaguoso, todos sin más ideas que la búsqueda del provecho particular y no del país.

Como expresión del descalabro institucional que vive el Perú desde hace años, Castillo fue el hombre del daño 2022, cuyos efectos políticos, institucionales y económicos se seguirán sintiendo —y con más fuerza— en el 2023.