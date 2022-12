2023: Guía para el consumo informativo, por René Gastelumendi

No tienes que formar parte de alguna tribu, no estás obligado a ser barrabrava de alguna ideología, ni tampoco de etiquetar al que piensa diferente como algún rebaño lo exija. No. No todo lo que no es fujimorismo ni Renovación Popular ni demás hierbas es comunista, rojo, proterruco. Infórmate y déjate de vainas. Tampoco no todo lo que no es de izquierda marxista o izquierda progre o barranquina, o como quieras llamarla, es facho, DBA, fujimorismo, conserva, etc. La vida no es binaria, no es blanco o negro, no te dejes alinear, parapetar, cual pandillero con urgencias de identidad. Quiérete, respétate. Para toda medida o política pública, toda discusión, todo debate, hay información científica disponible, corroborada y diversa. No solo leas, escuches o consumas aquel medio o a aquel periodista que refuerza tus creencias, confróntalas con las ideas y con la información de otras orillas.

No porque vocifere, grite o insulte el periodista te está diciendo la “verdad”, generalmente es lo contrario. Sobre la base de la lógica y los datos debidamente comprobados elige qué posición tomar, no digo para siempre, sino para puntos concretos del debate público. Esto no es fútbol, no tienes que ser de tal o cual equipo y defender su camiseta, “hasta la muerte”. No te amilanes si te llaman “tibio”, deja a los extremos en lo suyo, en su bronca eterna, en sus contradicciones eternas. Unas veces te dirán rojo; otras, fujimorista, facho, progre, pero aquello solo demuestra que te guías por la lógica, la ciencia y la confrontación de múltiples argumentos y fuentes de información, no por consignas ni dogmas. Atesora el respeto a los derechos humanos, incluyendo los de las minorías y la lucha contra la corrupción.

