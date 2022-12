Una odiosa pero muy útil comparación, por Augusto Álvarez Rodrich

Dina Boluarte cumplió ayer su tercera semana en Palacio y, con excepción de algunas voces de izquierda que llegan al extremo de defender como sea al indefendible Pedro Castillo —comprobadamente inepto, corrupto y golpista—, crece el consenso en que, tras la fuerte turbulencia del inicio, su gobierno se va estabilizando.

Sus dos obstáculos principales del arranque —conflictividad política e intención del Congreso de no recortar su mandato— han cedido y, aunque nada asegura que no se recargarán en el futuro, pues hay quienes están dispuestos a reanimar la protesta y el parlamento aún podría hacerle trampa al adelanto electoral, el país terminará el año con una relativa mayor tranquilidad que ya se respira y que no pocos valoran.

Además de carecer de preparación y entrenamiento para conducir la nación, Boluarte trae la carga pesada de ser VP y ministra de Castillo por año y medio sin que se le recuerde discrepancia pública alguna con todo lo que ocurría ‘en su delante’, con ministros ineptos y ladrones con los que departía y que el presidente avalaba y protegía.

Pero, a diferencia de Pedro Castillo, Boluarte da la cara, habla con la prensa, transmite ideas y, algo relevante, enmienda y rectifica sus metidas de pata frecuentes, como un gabinete políticamente débil; anunciarse hasta el 2026; demora en decretar el estado de emergencia; compadecerse del golpista; no ser clara con los presidentes de la región que aún no la reconocen; o abrir la puerta a una asamblea constituyente sin sentido, todo lo cual hace que, por momentos, se parezca a su predecesor.

Sin embargo, también parece estarla ayudando, por un lado, la agenda corta y menos ambiciosa —pero no por ello menos importante— de ser un gobierno de transición; y, por el otro, la capacidad de adaptarse para sobrevivir de Boluarte y de un gabinete en el que, empezando por el premier, son gente con mucha más capacidad que los del gobierno anterior. La comparación entre Alberto Otárola y ese par de alucinados de Aníbal Torres y Betssy Chávez será odiosa, pero marca la diferencia.

La comparación ayuda, obviamente. El gobierno actual no es, ni de lejos, la Armada Invencible, pero, frente al Titanic del que Castillo se creía capitán, parece, sin duda, mucho mejor.