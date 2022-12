Quemadas, por Lucia Solis

En tres días no quedará nada del 2022; solo como concepto, porque la crisis política y social en la que vive (siempre) el Perú continuará, el camino para la conquista de derechos para mujeres y diversidades seguirá estancada (si es que no retrocede más) y seguiremos a merced de un Gobierno que todavía no reconoce su responsabilidad en la muerte de 28 peruanos durante las recientes protestas.

Surge en estos contextos el clásico: ¿Y dónde están las feministas?, especialmente cuando se busca responsabilizar a colectivos siempre movilizados frente a la ineficiencia del Estado. En esa línea, María Díez, periodista colombiana, escribió en ‘’El burnout feminista. ¿Podemos habitar el feminismo sin quemarnos y dejar las cenizas en él?’’, del medio Volcánicas, sobre el trabajo emocional que las activistas y profesionales feministas colocan en las causas que defienden, especialmente en contextos de violencia y tensión social, y cómo esto supone un deterioro para la salud física y mental.

Puede sonar exagerado y hasta superficial poner en debate el agotamiento que supone la constante empatía y la organización activista mientras hay familias que aún lloran a sus familiares fallecidos a causa de la represión policial y militar, pero no deja de ser legítimo el exponerlo y romper el tabú. Las feministas, las profesionales feministas y otras personas en sus luchas antipatriarcales no son superheroínas y superhéroes omnipresentes que tienen estar permanentemente y opinar de todo. Como dice Díez: ‘’NO SOMOS EL ESTADO. Y aún así, son las organizaciones feministas las que terminan haciendo el trabajo que le corresponde al estado, muchas de ellas sin recursos constantes que permitan garantizar algo de estabilidad a sus integrantes’'.

El encuentro con el(los) feminismo(s), así como las acciones y nociones que llegan a partir de él, implican un trabajo de auto reconocimiento, exploración y confusión importante. Una vez escuché que había dos lados en el despertar feminista; uno que tenía que ver con el sentirse acompañada en lo colectivo y, por ende, más fuerte, y otro que se centraba en el enfrentamiento con las injusticias, al abuso, la muerte y el dolor. No es sencillo.

Por eso, el feminismo y/o las luchas antipatriarcales no van solo de ‘’juntos podemos’' ni de ‘’girl power’'. Sí, es cierto que la movilización viene de las convicciones, pero precisamente porque se trata de sostener, gestionar y apoyar, puede llegar a ser desgastante. Lo que hacen mujeres y diversidades para visibilizar y exponer la violencia estructural, ya sea a partir del activismo o desde lo personal, y aunque no se identifiquen necesariamente como feministas, es también un trabajo de cuidados que de forma general no se reconoce ni se remunera.

Frente a esto, es reconfortante que se hable cada vez más del derecho al descanso, a desconectar, a decir que no, a reconocer que estamos quemadas, que quizás la idea del empoderamiento nos tendió una trampa. Seguramente el 2023 no augure una transformación en el Perú, pero tenemos el trabajo incansable que se ha hecho desde diversos frentes para crear consciencia sobre el racismo, clasismo y misoginia que son base y se extrapolan a cada tipo de conflicto social que tenemos como país.

Preguntémonos, como dice Nancy Fraser en ‘’Fortunas del feminismo’': ‘’¿Tomaremos la senda de la menor resistencia y adoptaremos interpretaciones liberales, meritocráticas, centradas en la elección y el mercado? ¿O seguiremos la senda más ardua y adoptaremos la interpretación de la democracia radical, que entienda la igualdad como plena paridad de participación en la vida social?’’. Una declaración que incluye, también, el derecho al autocuidado, la distancia y la renovación.