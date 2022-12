Universidades: pelea entre perdedores, por Eduardo Ísmodes

Por: Eduardo Ísmodes, decano de la Escuela de Posgrado de la PUCP

Asistimos nuevamente a una dura pelea legal y constitucional por los cambios propuestos desde el Congreso a la mal llamada “reforma universitaria” del año 2014.

En esta discusión se entremezclan posiciones principistas con intereses económicos y con una tremenda confusión sobre lo que deben ser y hacer las universidades en el Perú.

Cada persona participante en el conflicto menciona la palabra “universidad” con su particular visión de la misma y sin darse cuenta de que el término alberga una enorme variedad de alternativas que no pueden reducirse en un único modelo . Algunos sueñan con una universidad de corte medieval, otros con los modelos francés, alemán o inglés del siglo XIX. A ello se le suman las ideas originadas en la reforma de Córdoba, el éxito de las universidades en Norteamérica o los principios europeos originados por la Declaración de Bolonia de 1999.

La pelea se centra en quién debe tener el control de la Sunedu y las prerrogativas de la misma. No se discute sobre lo esencial, sobre lo que queremos que resulte de la labor de las universidades y, mejor aún, de las instituciones de educación superior en el Perú.

El gran objetivo alrededor del cual deberíamos enfocarnos es sobre cómo conseguir que todo peruano adulto tenga una formación terciaria, ya sea como técnico, especialista, profesional, licenciado, investigador, etc. Lamentablemente, en el Perú tenemos reglamentaciones distintas para la formación técnica y para lo que llamamos formación universitaria. La universidad es un subconjunto de las modalidades de educación superior y debería ser vista como tal, como parte de un todo que se relaciona además con los demás subconjuntos.

La universidad es, según el artículo 18 de nuestra Constitución, “la comunidad de profesores, alumnos y graduados”. Además, “cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.

Al revisar la ley del 2014, se encuentran varias disposiciones que quiebran la Constitución y eso da pie a la confrontación y a la discusión entre partes que no se quieren entender. La Ley 30220 puso orden al sistema universitario, pero no fue una reforma. Se eliminó a muchas instituciones mal llamadas universidades, y que prestaban un deficiente servicio educativo, pero no se puede afirmar categóricamente que ahora tenemos mejores graduados y licenciados universitarios que antes de la dación de la ley. En las universidades que hacían bien su trabajo ¿ha mejorado la formación gracias a la ley?