¿Nuevo o reciclado?, por Mirko Lauer

¿Convendrá en el 2023 haber sido candidato? Depende. De un lado servirá para presentar una imagen ya publicitada, pero de otro esa también será una imagen derrotada. Nada malo en esto último, siempre y cuando los términos de la elección hayan cambiado. Hay quienes ganan luego de haber competido varias veces.

Pero la imagen de una derrota no solo evoca una competencia democrática. También puede poner bajo los reflectores importantes defectos del candidato. Pues si no podemos recordarlos ganadores, inevitablemente vamos a recordar cómo perdieron. La frase infeliz, el gesto suicida, la tarea electoral no realizada.

A la hora de convocar candidaturas posibles, es más fácil pensar en quienes ya ocuparon cargos de importancia, que en los poco conocidos que representan las oportunidades que puede dar una tabula rasa en política. Sobre los candidatos que vendrán es sumamente difícil opinar, puesto que primero hay que conocerlos.

Hay por lo menos dos tendencias electorales en los partidores peruanos. Los que desean votar por el mismo de la vez pasada, y los que quisieran explorar la novedad de sus simpatías. Una campaña puede llevar al futuro votante en todas las direcciones, e incluso terminar devolviéndolo a su punto de partida.

¿Cuánto dura una imagen de candidato? Una vez más, depende. Cuando hay de por medio un partido estructurado, el recuerdo puede durar. Alfredo Barnechea o Yonhy Lescano tienen públicos que los asocian con la lampa y les dan alguna pequeña ventaja en el partidor. Quienes compitieron por partidos de ocasión pasan a ser verdaderos huérfanos.

Pero los motivos para ser recordado varían. A pesar de tener enemigos intensos, Martín Vizcarra sigue siendo popular. Francisco Sagasti salvó al país del la COVID-19, y además es una figura casi única en el centro político. La insistencia de Keiko Fujimori no nos permite olvidarla. Sin embargo, al final no son tantos los candidatos.

Alguien dirá que la cuestión en el 2023 no va a ser de personas sino de intereses de los ciudadanos, y ojalá ese comentarista tenga razón. Si fuera así, los candidatos con capacidad administrativa demostrada tendrán ventaja sobre los que simplemente declaran querer hacer la revolución, en el sentido de instalarse ellos y su argolla en el poder.