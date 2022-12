Libros y ser libres, por Eloy Jáuregui

Siempre viví junto a los libros. Mi padre fue un conocido librero de viejo en el Centro de Lima. Sospecho que a Pedro Castillo le llega la lectura y prefiere rascarse la panza en su amplia celda de Barbadillo. Recuerdo los libros que el poeta Juan Ramírez Ruiz me llevaba a Lurigancho donde pasaba una temporada en el infierno por expropiar un banco y donde fui nombrado jefe de la biblioteca.

A los 10 años ya era un asiduo lector en la biblioteca del C. C. Ricardo Palma de Miraflores. Unas simpáticas damas me daban un trato especial. Ahora la recuerdo a Ivone, que me guío por la literatura norteamericana. En ese tiempo leía con fricción a Samuel Clemens (Misuri; 30 de noviembre de 1835-Connecticut; 21 de abril de 1910), más conocido por su seudónimo Mark Twain. Y me quedé conmocionado por su novela Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn.

Sawyer es protagonista de la novela publicada entre 1876 y 1878, actualmente considerada una obra maestra de la literatura . Relata las aventuras de la infancia de Tom Sawyer, un niño que crece en el período anterior a la Guerra de Secesión en St. Petersburg, una población ficticia, de la costa del río Misisipi, inspirada en Hannibal, donde creció el autor. Su compinche es Huckleberry Finn. Un muchacho pendavis y representa una de las primeras grandes novelas estadounidenses.

Así que mi mundo giraba entre los ríos del Misisipi y mi casa de Surquillo, ese edificio alto con vista al mal. De aquellos días recuerdo a Oswaldo Reynoso con su selección de cuentos Los inocentes (O Lima en rock, como luego la bautizó de nuevo Manuel Scorza). Vaya libro que narraba las aventuras de una canalla de palomillas limeños de quien fui su hincha. Un día mi padre me regaló el Ulysses de Joyce, pero me quedé atragantado en la primera página, Qué jodido este irlandés que no me dejaba avanzar por lo entramado de su libro. Pero llegó mi salvación con Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Yo no bebía en esas hora, pero paraba borracho con la lectura de este libro que fue mi cabecera y también mi pesadilla (y hasta ahora).