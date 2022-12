La mente en la línea de fuego, por Jorge Bruce

En el Perú estamos -o deberíamos estar- de duelo. Decenas de personas han fallecido durante las recientes protestas, muchas de ellas producto de balazos de las fuerzas del orden. También hay una gran cantidad de heridos, entre los que se encuentran policías. Una tragedia que enluta la época de fiestas. Es en esas dificilísimas circunstancias que se hace más urgente que nunca, como lo ha señalado Max Hernández en una entrevista a este diario, abrir el diálogo.

Sin embargo, para poder instaurarlo se requiere ir a contracorriente de las leyes no escritas de nuestra Constitución. ¿Cómo puede prevalecer el respeto por el otro en una sociedad cuyos fundamentos son el racismo y la estratificación por categorías sociales? Y sin respeto por el otro considerado inferior, ¿puede haber diálogo?

La manera en que se ha tratado a quienes protestaban por seculares injusticias no solo no ayuda: impide cualquier intento de acercamiento y escucha. Si todo el que protesta es terruco, entonces no tiene sentido sentarse a conversar: bala con los enemigos de la patria. Cierto: hay agitadores que azuzan la violencia, así como hay gente de organizaciones extremistas incitando a quemar instalaciones públicas y privadas, tomar aeropuertos o bloquear carreteras. Todos actos ilegales que deben ser respondidos con la fuerza de la ley, lo que no implica matar a balazos a quien participe o, gravísimo, pase por ahí como varias personas identificadas.

En un momento de tanta fragilidad, desatado por el golpe de Estado de Pedro Castillo, lo prioritario es contener las emociones desbordadas, de todos los sectores del espectro político, y establecer un periodo de trabajo por entendimientos mínimos.

La derecha debe comprender que, lejos de haberse restablecido el orden en el que sienten cómodos pues garantiza sus privilegios, estamos en una calma provisional, tensa y precaria. Mientras no se escuchen los legítimos reclamos de la gran masa de desposeídos y ninguneados, la violencia puede retornar en cualquier momento.

La izquierda debe admitir su nefasto papel durante los meses de corrupción e ineficiencia de Castillo, durante los cuales calló o procuró aprovechar la llegada del “pueblo” al poder.

El título de esta nota es del próximo Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Alude a lo arduo -pero indispensable- que resulta pensar cuando estamos amenazados por la violencia tanto física como mental.

Si insistimos en soluciones radicales y maximalistas, si no entendemos que es inviable seguir viviendo en una comunidad donde las vidas de unos cuantos valen más que las de unos muchos, jamás saldremos de esta espiral de violencia cíclica.