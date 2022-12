Historia de navidad de dos chamos, por Augusto Álvarez Rodrich

Hace tiempo quería un sofá para ver televisión en el estudio en el que trabajo, y la final de Qatar fue la oportunidad impostergable.

El viernes fui a una feria de muebles en Surquillo a la que suelo ir cuando quiero algo ‘3B’ —bueno, bonito y barato— y encontré uno que se acercaba a lo que quería, aunque no del todo, pues los brazos eran un poco elevados.

Volví el sábado temprano, pues no quería perderme ni un segundo del Croacia-Marruecos por el tercer puesto, pero casi toda la feria aún estaba cerrada. Y cuando ya me iba, encontré una tienda abierta y, ahí, el sofá que se parecía al que quería, con brazos bajos.

Me atendió Orizmar, una muchacha venezolana. Con gentileza, me informó de las características del mueble, el precio, negoció la rebaja de rigor, pactamos la compra, y listo. Le pregunté por qué era la única tienda abierta, y me respondió lo obvio: ganar algún cliente madrugador como yo .

Pronto apareció Alex, su paisano con quien trabaja en la tienda, y le pregunté si podía conseguir una movilidad para el sofá, y cuál sería el costo que, por supuesto, yo iba a asumir.

Orizmar hizo una llamada, y me dijo que la movilidad estaba disponible y el costo ya incluido en el precio pactado del sofá. Mientras, me fijé en dos pequeños mueblecillos adicionales, por los que pregunté el precio y —para no perder la costumbre— pedí la rebaja, que me pareció que no me la daría.

Fui al cajero automático a sacar dinero. Volví y, cuando iba a pagar, Orizmar me dijo que no le diera todo el dinero pues me había conseguido la rebaja que pedí. Me fui con mi sofá a ver el fútbol, pero, más que eso, con la satisfacción de haber sido atendido con gentileza, eficiencia y honestidad.

Orizmar y Alex son dos jóvenes novios que trabajan —como muchos compatriotas suyos— en esa feria. Llegaron al Perú hace tres años, desde Carora, una pequeña ciudad del estado Lara.