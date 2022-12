¿Y si el Perú se balcaniza?, por René Gastelumendi

Imaginemos que en el Perú surgieran movimientos independentistas como los vascos y los catalanes en España, los kurdos en Irak, los irlandeses o escoceses en el Reino Unido, la balcanización en la ex-Yugoeslavia o Ucrania o Chechenia respecto a Rusia. En el Perú nos jactamos de nuestra multiculturalidad, de ser todas las sangres, pero no estoy tan seguro de si todos los peruanos y peruanas lo sentimos así realmente.

Nuestro territorio comprende varias naciones que no han podido formar una sola. De estas, las más fuertes, sin duda, por su potencia, sin menospreciar a la Amazonía, son la Quechua y la Aimara, ambas aborígenes, originarias, con idiomas y culturas propias. Cierto es que Lima, mal que bien, nos ha mezclado, pero el cambalache capitalino de más de 10 millones de habitantes no ha acabado con las tensiones permanentes con la sierra sur del país desde que llegaron los españoles hasta nuestros días. El sentimiento de postergación, injusticia, abandono y discriminación por parte de nuestros compatriotas del altiplano es legítimo y comprensible, la historia les da la razón de manera contundente. No nos hemos integrado, Lima y la costa siguen mirando desde arriba, y cada proceso electoral nos enrostra en la cara que la sierra sur del país es un tema irresuelto, pendiente, abanderado de una deuda centenaria, impagable. La sierra sur siempre está tentada por lo antisistema, la sierra sur siempre es percibida por la limeñada como un cuco, como una otredad a la que más que integrarla o integrarnos a ella, hay que sedarla con caridad y no con reformas profundas y estructurales que aquí en Lima nos llenan de pánico.

