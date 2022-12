Feminismo de bolsillo, por Lucia Solis

A la desgastante crisis política en la que vive sumergido el Perú, con acciones y discursos cada vez más fascistas y radicales, hay que agregarle la instrumentalización de las luchas feministas que viene haciendo Dina Boluarte. Ante los reclamos por las personas muertas a poco más de dos semanas de iniciado su mandato, ella decidió utilizar la vieja confiable y señalar que los cuestionamientos surgen, simplemente, porque es mujer.

Ya parecía sospechoso que se celebre mediáticamente la designación de Boluarte por ser la primera presidenta del país. Fue lo que se eligió resaltar porque conviene. Sirve al bloque golpista y antiderechos que nos concentremos en este aspecto, uno que en otro momento podría ser destacado, pero que, en este contexto, no es nada más que superficialidad y un elemento usado para la distracción.

Una vez más es necesario insistir, y con mayor determinación, que ser mujer no es garantía de nada, que ser mujer no te da consciencia de género, clase, raza o, como sucede con Boluarte, de mínima empatía. Decir que es positivo tener a una presidenta por primera vez en la historia sin más, sin reparar en la profunda tensión política y social en la que nos encontramos, es esencialista, es reducir a las mujeres a estereotipos. Si fuera cierto eso de que las mujeres son buenas porque sí, no habría Keikos, ni Maria del Carmens, ni Vanyas, ni Rosángelas, ni Adrianas.

Argumentar falsamente que es víctima de acoso político por ser mujer, como hace Dina, no solo atrasa, sino que distorsiona el problema real que es que hay peruanos que murieron en circunstancias indeterminadas mientras protestaban y que la presidenta, la primera presidenta, no ha reconocido ningún tipo de responsabilidad. Por el contrario, hay una victimización de su parte en la que sostiene que las legítimas movilizaciones, las denuncias contra los miembros de sus gabinetes, así como su discurso confrontacional, frío y sin compasión para las víctimas y sus familias, responden únicamente a su condición de mujer.

El feminismo de bolsillo que utiliza Dina Boluarte para desentenderse del hecho de que hay peruanos muertos tras la represión policial indigna, pero no sorprende. Las causas feministas son tan revolucionarias y genuinas que es normal que se cuelguen de ellas quienes no tienen otra forma de ocultar sus acciones en contra de la unión y la paz que tanto claman. Señora presidenta, las luchas de mujeres y diversidades no son su comodín. ¿Cuántas personas más pueden morir mientras utiliza el factor género para lavarse las manos?