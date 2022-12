Yo quiero trabajar. ¿Y tú?, por Miguel Palomino

Por Miguel Palomino. Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE). Director de Maestría en Finanzas, Universidad del Pacífico.

En los últimos días, desde el golpe de Estado fallido de Castillo, muchos peruanos hemos estado enfrentados por buenas y malas razones. Si bien no me compete a mí establecer qué son “buenas” razones, sí creo que estas tienen que cumplir con las condiciones básicas de una democracia. Con errores y desacuerdos, incluso muy serios, pero no hasta el punto de acabar en muertes ni amenazas contra la libertad de los ciudadanos. Eso no sucede en democracia.

Habrá quienes piensan que todo está podrido y que una revuelta es el único camino. Así pensaba Sendero Luminoso, por ejemplo, y por eso se enfrascó en una guerra a muerte con el Perú. Y decirlo no tiene como objetivo “terruquear” a nadie, es una simple lección de nuestra historia no tan lejana.

Quienes piensan así no solo no tienen fe en los peruanos, sino que son los “iluminados” que saben mejor que todos los demás lo que quieren y cómo conseguirlo, independientemente de lo que piense o desee la mayoría.

Habrá también los que quieren “orden” a toda costa. Estos también creen que saben mejor que nadie cómo proceder. Cómo lidiar con “revoltosos”, imponiendo sobre todo “disciplina”. También de esos hemos tenido en un pasado no muy lejano. Ellos tampoco tienen fe en los peruanos ni les importa lo que piense o desee la mayoría de peruanos.

Estos dos tipos de personas nos quieren llevar a optar por uno de los extremos. Pero yo creo que la gran mayoría de peruanos no quieren eso, pese a que habrá muchos que no están seguros de qué quieren. Así es la democracia, caótica y cambiante, que pone su fe en que –mal que bien– la mayoría irá gradualmente encontrando un camino más justo y próspero para los peruanos.

Como se dice, la democracia es el más malo de los sistemas de gobierno, excepto por todos los demás.

La democracia tiene reglas sin las cuales no tiene sentido. Se deben respetar las reglas cuando coinciden con lo que queremos y cuando no, si no, el concepto de regla es inútil. Es lo primero que se pone en una Constitución: el respeto a la libertad de opinar, el respeto a las minorías, la división de poderes, la libertad de trabajar y de tránsito, para nombrar solo algunas. Hacer cumplir las leyes, si bien sería ideal que fuera fácil, no lo es.

¿Cuando nos vamos a los extremos, sería fácil aplicarlas? No, siempre es complicado hacerlo. Por ejemplo, ¿cuánto se debe reprimir un bloqueo de carretera? Por un lado, no se puede permitir que sigan bloqueando. ¿Pero cuánta fuerza y en qué momento se debe usar esa fuerza para romper el bloqueo?

La respuesta dará espacio para críticas o aplausos, pero existen las instituciones y las autoridades competentes. Podemos estar de acuerdo con lo que hagan o no, pero tenemos que respetarlas hasta que democráticamente intentemos cambiarlas si no estamos de acuerdo. El sistema tiene mecanismos para juzgar a los culpables, si es que se cometieron excesos (y haber visto cinco presidentes encarcelados nos lo demuestra).

Tenemos derecho a equivocarnos y a corregirnos. Es un proceso complicado, imperfecto, que exige tener fe en la capacidad de los peruanos para ponerse de acuerdo. Pero sin eso no tenemos nada más que muerte, destrucción y falta de libertad.

Por eso, los actos vandálicos y destructivos que hemos visto en los últimos días deben de cesar. No puede ser que se amenace a la población si sale a trabajar o que se evite que se desplace a su trabajo –o a lo que deseen hacer. Hace poco enfrentamos un tiempo en que muchos no podían ir a trabajar y no podían desplazarse libremente. Ya pasamos por el terrible costo de decisiones equivocadas.

Casi todos los peruanos nos ganamos el pan de cada día con nuestro trabajo. Es lo que nos permite progresar y prosperar. La mayoría de los peruanos queremos trabajar. ¿Y tú?