¡Pero qué has hecho, pedro, ¿por qué?!, por Augusto Álvarez Rodrich

Yo no me he peleado con él, nunca nos hemos peleado. Dina Boluarte sobre el golpista Pedro Castillo.

¡Pero qué has hecho, Pedro! ¿Por qué lo has hecho? Lilia Paredes al ser detenidos tras el golpe.

Pedro Castillo solo siguió los consejos del presidente de facto, Aníbal Torres. Vladimir Cerrón.

Es un preso político, hay una persecución política y lo digo con sensatez y claridad. Exministro Roberto Sánchez.

Es arbitraria la prisión preventiva. Hernando Cevallos sobre Castillo.

No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la señora fiscal de la nación, el presidente del congreso y la señora Dina Boluarte. Guillermo Bermejo sobre la prisión de Castillo.

No le gustó mi palabra en referencia a Dina Boluarte. Yo reconozco una realidad, así que no jodan pues. Bueno, es presidente pues, ¿qué mierda quieren que haga? No me gusta, pero lo es, qué vamos a hacer. Antauro Humala.

Betssy Chávez tiene que responder al país por la crisis política que ha generado. Dina Boluarte.

Cuando más estúpido el gobierno peruano, mejor fluye la mercadería hacia los grandes carteles mexicanos. AMLO solo quiere reconocer a Castillo como presidente; qué rico. Mirko Lauer.

Han decidido desconectarse de la realidad o vivir en un ‘mundo paralelo’ y dar un paso hacia una suerte de irracionalidad política, pero sobre todo me preocupa que hayan decidido tomar la senda de la ridiculez y de la mentira, que es la antesala a la inexistencia política. Alberto Adrianzén sobre la negación de la izquierda del golpe de Castillo.

Aquí nos vamos todos, ejecutivo y legislativo. Dina Boluarte.

Cada carta que el expresidente Castillo ha filtrado desde la Diroes ante la bobería de las autoridades ha sido como una granada de fragmentación lanzada a la multitud. Han sido casi veinte vidas perdidas y a él no le ha importado. Lo que le preocupaba era poder cubrir los veinte kilómetros que había entre su detención y la embajada de México sin que la justicia lo interceptara. Imperdonable la frivolidad letal con que extrapola su sindicalismo básico. Jaime Bedoya.

En nuestro país existe una izquierda tan autoritaria y dispuesta a ir más allá de la ley para lograr sus objetivos, como la peor derecha. Raúl Asencio (IEP).