¡Pero qué has hecho, Pedro!, por Jorge Bruce

Cuenta uno de los escoltas que llevaban a Pedro Castillo en su huida hacia la embajada de México, que al ser detenidos por las fuerzas especiales su esposa, Lilia Paredes, le espetó: “¡Pero qué has hecho, Pedro! ¿Por qué lo has hecho?”.

Esa misma pregunta nos hacemos todos los peruanos. Imposible saber con certeza qué llevó al expresidente Castillo a dar el golpe de Estado más ridículo de nuestra historia. Lo cierto es que esa medida desconectada de la realidad, desató el caos y la tragedia en los que hoy seguimos sumidos.

Castillo no es el responsable directo de las muertes, las legítimas protestas o el vandalismo que estamos padeciendo en estos días funestos. En su incapacidad de tomar decisiones políticas adecuadas a la situación, se limitó a abrir la caja de Pandora.

Los monstruos que salieron de ahí –desde el Congreso hasta la represión, el vandalismo, el terruqueo de la derecha racista y clasista, y el oportunismo de sectores de la izquierda que creen haber encontrado la manera de tomar el palacio de invierno– no nacieron ese día. Estaban agazapados, esperando esa rendija abierta por un mandatario tan corrupto como irresponsable e inepto.

A lo cual conviene agregar el intervencionismo grosero de presidentes como Petro o López Obrador, quienes pretenden aprovechar la precariedad de nuestra situación para azuzar en nuestro país lo que no se atreven a hacer en los suyos. En buena hora los apoyan dictadores como Maduro, para dejar en claro de donde viene esa arremetida concertada.

Muchos han citado el Dieciocho de Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, donde Marx parafrasea a Hegel, afirmando que la historia se repite: una vez como tragedia y otra como farsa. Nosotros hemos añadido un tercer tiempo: tragedia, farsa, tragedia. Han muerto a balazos por lo menos 25 compatriotas.

Todo indica que han sido víctimas de la represión de las fuerzas del orden, desacatando las órdenes de Dina Boluarte, cuya debilidad es cada día más evidente. Curiosamente, entre ella y Castillo parecen haber tomado el camino de Alberto Fujimori: el expresidente usando la frase célebre “disolver” el Congreso. La actual presidenta respaldándose en los militares por no tener a quién más acudir.

Por difícil que parezca, no es tarde para procurar que prime la sensatez y no vayamos a elecciones anticipadas precipitadas. Es obvio que no podemos esperar al 2026, pero tampoco podemos arriesgarnos a repetir el desastre político actual. El gran reto es hacerlo de manera ordenada y con las reformas indispensables, muchas de las cuales ya han sido aprobadas.