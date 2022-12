Eduardo Ugarte: el uso y significado de las palabras

Eduardo Ugarte- periodista

No solo desde las llamadas derecha o izquierda, sino del Ejecutivo o el Congreso, las palabras son usadas, abusadas, desgastadas u olvidadas en su real sentido y aplicación. Así, democracia, Constitución, pueblo y vida, son palabras sujetas a interpretación desde su origen y destino, especialmente en este momento de convulsión social, con 25 vidas perdidas, la de varios heridos en espera de que no aumente la cifra y un país militarizado desde el Estado, y desbandado y vandalizado desde el llamado interior, donde no importan las acusaciones que pesan sobre el expresidente ineficiente y golpista, sino lo que significó su ascensión al poder como símbolo de final de postergación.

La Constitución, que Castillo quería cambiar y que vale según la conveniencia para los congresistas, manda: “Artículo 45º El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Artículo 46º Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.

Estos dos artículos, buscando sean fuente de respuesta a la situación actual, complican su entendimiento por las maneras de aplicarlos o verlos en la realidad, pues la constitucionalmente legítima sucesora de la presidencia, no puede arrogarse ese poder porque medio país se lo niega y la llama traidora y usurpadora, o el Congreso no debe permanecer porque más del 80%, de quienes conforman el pueblo, pide su cierre, con el clamor mayor de “que se vayan todos”, pero todos siguen.

Colofón. En este irse, en el significado de las palabras de renuncia de dos ministros, claves en la construcción de ciudadanía, debemos encontrar una lección. La de Educación, Patricia Correa: “Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y a la vida de cada ciudadano peruano…”, y el de Cultura, Jair Pérez Brañez: “Los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en el gobierno”. ¿Quién más puede decir eso?