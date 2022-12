Game over, ya no hay tiempo, leven anclas, por Augusto Álvarez Rodrich

Lo ideal sería que la presidencia de transición de Dina Boluarte sirviera para un adelanto electoral tras una reforma política, pero la semana y media que ha pasado desde el golpe de Pedro Castillo lleva a pensar que no hay tiempo, espacio ni capacidad para ello, y que el escenario más probable, por la convulsión político-social, es adelantar el proceso lo antes posible sin cambio alguno.

Ni el gobierno ni el congreso muestran capacidad de armonizar una solución respaldada por la ciudadanía, en medio de una protesta con distintos orígenes y muchas muertes que está demoliendo la frágil democracia.

De izquierda a derecha, el congreso sigue con la actitud mayoritaria de siempre de extender su agonía, con planteamientos como una asamblea constituyente como biombo para tener muchas más quincenas por cobrar.

Lo hacen de cara a una población cada vez más enardecida y con ganas de irse contra el parlamento, lo que explica el repunte del golpista Castillo en la encuesta IEP, pues una de las ideas más sexys de la política peruana, desde Alberto Fujimori a él, pasando por Martín Vizcarra, es cerrar el congreso.

La dificultad de lograr un acuerdo de salida con el congreso es un problema del gobierno. El otro es la convulsión político-social que tiene un componente de protesta legítima que se debe respetar por ser un derecho elemental, evitando más muertes.

Pero la convulsión tiene otro componente violentista originado por el gobierno de Castillo que cree que ya es momento de hacer la revolución tras la ‘robolución’ del último año y medio. Ojalá que la misión de la CIDH que llega el martes al país por la preocupación por las muertes ocurridas pueda distinguir ambos componentes, aunque la presencia del guatemalteco Stuardo Ralón, alineado con el apoyo de la OEA a Castillo, despierta legítima sospecha.

La crisis política que empezó con el ataque del fujimorismo en 2016 no terminó con el suicidio político de Castillo, ni acabará con la presidencia de Boluarte, y la protesta y la violencia en marcha impiden cambiar las bases para asegurar que la próxima elección pueda parir un resultado superior, pero ahora ya no hay tiempo para eso, solo para que los actuales protagonistas puedan levar anclas. Game over.