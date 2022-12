Las últimas horas, por Raúl Tola

Mientras escribo estas líneas, el cálculo de muertos por la ola de protestas que atraviesa todo el país ha ascendido, dependiendo de la fuente, a más de quince personas. La noche del jueves, ocho ayacuchanos murieron a manos de las Fuerzas Armadas que, en contra de las recomendaciones de expertos y las órdenes expresas de la propia presidenta Dina Boluarte, no limitaron su actividad al cuidado de activos estratégicos, intervinieron directamente en la contención de las manifestaciones (al parecer, sin coordinación con la Policía) y emplearon armas letales.

El hecho ocurre en medio de un clima extraordinariamente crispado, donde no han faltado voces que reclaman “mano dura”. Más allá de la antigua polémica sobre el uso de la fuerza (necesaria para frenar el vandalismo y penalizar la delincuencia, pero que debe ser proporcional y ejercerse dentro de los límites de la ley), convendría plantearnos algunas preguntas eminentemente prácticas: ¿cuánto han ayudado estas muertes a aplacar al país? Luego de ocurridas, ¿estamos mejor o peor? ¿Es más viable el gobierno de Boluarte? ¿Han contribuido a solucionar algo?

Pero este debate cojea, está incompleto si no incluimos una variable que habría servido bastante más que la represión para frenar las protestas y la violencia: la política. Si el gobierno no se hubiera tardado tanto en reconocer la necesidad de un adelanto de elecciones y el Congreso en ponerlo al voto y resolverlo de una vez por todas, la situación no habría escalado a los extremos actuales. Espero que, para esta hora, nuestra clase política haya sabido reaccionar, anteponiendo el bienestar del país a las pequeñas agendas particulares.

Algo debe quedar claro por encima de todas estas consideraciones: el gran responsable de la catástrofe que se abate sobre nuestro país tiene nombre y apellido: Pedro Castillo. El expresidente y prospecto de dictador no solo dio un golpe de Estado con todas sus letras y en cadena nacional, sino que, a lo largo de su gestión errática, irresponsable y salpicada por gravísimas denuncias de corrupción, fue inflando las expectativas de enormes bolsones del país, a quienes hizo promesas que en muchos casos eran, material y legalmente, irrealizables. Al haberse embalsado, estas son culpables de buena parte de la violencia que desangra al país, pues quienes protestan lo hacen en el convencimiento de que el cambio de gobierno será responsable de que nunca se cumplan.