En defensa de la Agenda 19, por Enrique Fernández-Maldonado

Por: Enrique Fernández-Maldonado, sociólogo

Estas líneas se escriben con una alta incertidumbre sobre la continuidad del gobierno de Dina Boluarte. Pero la tardía designación de Eduardo García Birimisa como ministro de Trabajo, último nombramiento del gabinete, confirma las fuertes tensiones que concita esta cartera. Cabe recordar las severas críticas a todas las medidas laborales de Castillo, calificándolas de populistas y antiempresa. Es probable que el perfil técnico y moderado del nuevo ministro haya contado con la venia de la Confiep, y superado el veto de las centrales sindicales, lo cual puede ser un buen punto de partida, si se actúa con inteligencia.

La experiencia previa del ministro García abonaría en una mayor comprensión del escenario complejo que le toca administrar. Asumiendo que este será un gobierno corto (quizá más de lo previsto), las presiones serán feroces . Por el lado empresarial, “los retos urgentes” del momento son “recuperar el crecimiento y revisar los cambios laborales” impulsados por el MTPE castillista (El Comercio, 09.12.22). Del lado sindical, la consigna será preservar los avances de la denominada Agenda 19; probablemente el único acierto del presidente vacado. En este escenario, el ministro García enfrentará el desafío de propiciar un diálogo entre actores que, con excepciones, no dialogan. Diálogo que aparece como ineludible si se pretende una salida democrática a la crisis desde la economía y lo social.

La Agenda 19 introdujo modificaciones importantes en el ordenamiento laboral. Entre las más cuestionadas está la Ley 29245 que regula los servicios de tercerización en el Perú. Sobre esta se creó una narrativa carente de sustento. La exministra Carolina Trivelli calificó esta medida, por ejemplo, como un retroceso que desincentiva la formalización. Elmer Cuba, por su parte, sentenció que retrocederíamos en productividad. Mientras que Jaime De Althaus, en el mismo diario, advierte que destruiría empleos. Ninguno señala cómo y por qué sucedería. ¿Tienen asidero sus preocupaciones?

Pareciera que no. Una investigación reciente de Silvio Rendón y Bruno Jiménez (2022), sobre los efectos de corto plazo de la nueva regulación de la tercerización laboral, muestra otro tipo de tendencias. Analizando la ENAHO trimestral, concluyen que los primeros seis meses de implementación , la norma no tuvo mayor impacto sobre el mercado laboral. La participación laboral aumentó en 1.5 puntos porcentuales, el empleo aumentó en 2.3 puntos y el desempleo cayó en 0.8 puntos. Conclusión: no se registra efecto estadísticamente significativo en la formalidad laboral ni los salarios reales.

Lo mismo se podría plantear sobre los cambios en el reglamento sobre sindicalización y negociación colectiva. No hay evidencia de que el ejercicio de la libertad sindical desincentive la productividad y competitividad de las empresas. Por el contrario: la promoción de los derechos fundamentales (como expresión de una conducta empresarial responsable) forma parte de las recomendaciones planteadas por la OCDE (2020) al Estado peruano, como requisito para pertenecer a este exclusivo foro de las economías desarrolladas. Y a la OCDE no se le puede acusar de comunista.