Periodismo 2.0, por René Gastelumendi

Un día hay un presidente, al día siguiente hay otro. Un día quieren vacar, al otro cerrar el Congreso. Vas a comprar a la bodega y, cuando regresas, ¡zas!, golpe de Estado. Declaraciones, conferencias de prensa, censuras, comisiones investigadoras, marchas, protestas. Un expresidente preso, proceso aquí, proceso allá, sentencia aquí, prisión preventiva allá. Que pase el corrupto, que pase la corrupta. Fíltrate un testimonio, juégate una colaboración eficaz, quiero primeras planas.

Los noticieros me arrullan. Puede ser CNN, BBC, América Noticias, donde antes trabajaba. Las locuciones sobre guerras, secuestros, violaciones, robos, asesinatos, al final del día me adormecen, antes de quemar mi último cartucho con un libro o una serie de Netflix que siempre me derrota. Cocino con RPP soplándome al oído, rogando porque la noticia del minuto no me obligue a salir de inmediato a cubrirla o a entrevistar, también de inmediato, a alguien que la comente o analice. Almuerzo escuchando canal N, atento a que no se nos escape nada en Epicentro. Cuando tengo la suerte de hacer el amor, no es una canción romántica ni palabras bonitas, la cortina de fondo es un noticiero, una entrevista, es el susurro de un congresista, un constitucionalista, el reclamo de un ciudadano o un grupo de ciudadanos, el lamento de un vecino cuya casa se incendia y, si es la muerte de alguien o algunos, lo que surge, el coito muere con la desgracia ajena, por reflejo, por instinto. No es fácil estar con nosotros, no es fácil ser nuestros amigos, nuestra pareja. Pocos y pocas toleran que el amor de la vida no son ellos o ellas, sino que es la noticia que irrumpe e interrumpe, se mete entre las sábanas, la cena, la visita. Suena el sonido del Whatsapp, no para, tenemos que leer, puede ser de vida o muerte. Suena el sonido de un mensaje de Twitter, de Instagram, de Facebook, tengo que leer, puede ser de vida o muerte. Si se te escapa, no te lo perdonas, no te lo perdonan. Dices A, te ataca B, dices B, te ataca A: rojo, facho, mermelero, no investigas, por tu culpa pasa todo. De pronto, una extraña noche libre, alguien se te acerca en un bar y te agradece, te mira a los ojos, la dueña de la tiendita, el papá de alguien, te dice gracias, el vecino, el peatón, el transeúnte, te sigue, te escucha. Entonces el país está en llamas, los contrastes te revientan en la cabeza, pero tú los conoces, los miras a los ojos, sabes cómo hablarles, y piensas que tal vez eso lo cura todo.