El castillo de las miserias, por Pedro Castro Balmaceda

En estas horas aciagas de la patria, nos queda claro que Pedro Castillo no vale ni una marcha, ni una discusión, mucho menos una voz en alto. Un aprendiz de dictador que, de no ser detenido por la Policía Nacional, estaría victimizándose desde México.

A Castillo nadie lo vacó, él mismo —con esa habilidad para la torpeza y esa incapacidad de reflexión— se autovacó. En ese sentido, las protestas contra el Congreso son legítimas, el pedir un adelanto de elecciones también es una petición coherente por parte de los colectivos populares. Lo que no tiene ningún sentido es exigir la libertad de un político golpista, aduciendo que como no pudo consumar el golpe de Estado, no se ejecutó el delito. Debemos ser conscientes de que, sin las reformas políticas y electorales necesarias, las mismas que llevarán meses en ser aprobadas por el Parlamento, no podemos llevar a cabo una elección. Sería más de lo mismo, bajo las mismas reglas y los mismos jugadores viciados de corrupción y denuncias.

Durante todos estos meses, la izquierda servil de Nuevo Perú y JPP hicieron mutis en el foro, nunca reaccionaron con la misma ferocidad como cuando denunciaron que PPK había realizado consultorías para Odebrecht. Nunca vimos a ninguna de las representantes más mediáticas del progresismo exigiendo la renuncia de Castillo frente a tantas denuncias e investigaciones. Al parecer, mientras el gobierno parezca de izquierda, poco les importa si es una cleptocracia o no, sino sentirse parte de esa historia, aunque sea retorcida.

Pedro Castillo no es el valiente campesino que luchó contra el Congreso malvado, la realidad lo desnuda como un cobarde fantoche que fue capaz de exponer a su propia familia al oprobio nacional, al verse inmiscuido en serias denuncias por corrupción; queda claro que poco o nada le puede importar la vida de los que, convenientemente, llama sus “compatriotas”, a quienes instiga, con sus mensajes, a seguir con la revuelta popular, las manifestaciones y la destrucción de la propiedad privada con la convicción del corrupto que sabe que —a estas alturas— no tiene nada que perder porque hasta la dignidad la perdió hace tiempo.