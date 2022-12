Ni un muerto más

La respuesta oficial no puede limitarse a la reposición del orden público. Además de tardía y limeña, la reacción parece escudarse en la prohibición y la bota, sin abrir cancha, a la opción democrática de escuchar, persuadir y bosquejar otras opciones más allá de procurar tener a los clásicos vencedores de siempre y los perdedores de toda la vida.

Hay que establecer primero que existe una protesta legítima y también vándalos que van a querer sacar provecho de la agitación. Para el narcotráfico, la minería ilegal y el propio remanente del terrorismo es la oportunidad perfecta para querer extremar los enfrentamientos y generar el caos.

Pero no puede negarse que los ciudadanos peruanos que protestan —y que no son vándalos— tienen pleno derecho de expresarse contra el Congreso actual, contra la sucesión de Dina Boluarte, por elecciones prontas y hasta por una nueva constitución. Es su derecho, no hay declaración de emergencia que pueda conculcar el derecho a pensar y proponer posiciones diferentes a las oficiales o a las políticamente correctas.

Esa diferenciación parece no ser clara para el nuevo Ejecutivo, que empezó con un horizonte del 2026 y ya se está dando cuenta que el próximo año parece ser el límite.

No se necesitaba ser muy intuitivo para entender que la salida de Castillo, sin la salida del Congreso, iba a generar esta reacción en cadena que no termina aún de expresarse, ante la falta de canales para hacerlo. Hay encuestas que permiten establecer que existe un tercio de la población a favor de Castillo, contra viento y marea. Y un 86% que entendía que el Congreso tenía también que irse si se lograba vacar al mandatario y no iba a aceptar una posición intermedia.

La lista de fallecidos ha crecido y entre ellos figuran menores de edad. Este es un hecho que no puede silenciarse ni menos soslayarse. La existencia de los que llaman ciudadanos de segunda clase ha provocado ya mucho daño al país como para querer perpetuarlo. La vida de cada uno de los peruanos vale exactamente lo mismo y así debe entenderlo el Gobierno, que parece seguir escuchando los cantos de sirena de un Congreso que solo debe proceder a adelantar las elecciones en el más breve plazo, sin mayor dilación. Ni un muerto más, presidenta Boluarte.