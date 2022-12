Negacionismo irracional, por Melina Galdos

Investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.

En el 2021, Rodrigo Barrenechea y Daniel Encinas, dos politólogos peruanos, escribían que “la democracia peruana se sostiene en el empate entre actores débiles, incapaces de destruirse unos a otros”. Su tesis principal es que la democracia en el Perú se sostiene por defecto. Este argumento, esgrimido para describir la victoria de Castillo en el Perú (pos)pandemia, no deja de representar con exactitud el escenario actual.

El alto nivel de fragmentación política, sumada a estructuras endebles y liderazgos fugaces, nos ha llevado a una situación en la que nimias trayectorias políticas han mermado nuestros intentos por construir instituciones democráticas resistentes a intereses particulares. El reciente golpe de Estado fue el culmen de una trayectoria de deterioro en la que nuestra capacidad de respetar la Constitución, el equilibrio de poderes y las reglas de la democracia procedimental fue peligrosamente puesta a prueba.

Pese a que nuestras instituciones resistieron un embate más, discursos negacionistas e irracionales que argumentan en favor de la inocencia de los golpistas sobre la base de la ausencia de una firma o de la sola lectura de un documento se amalgaman en un todo que amenaza con embestir la democracia, una vez más, usando la fuerza de quienes defienden a los perpetradores en las calles.

Este desenlace nos ha mostrado que nuestras instituciones son cada vez más vulnerables ante quienes ven a la democracia como instrumento de poder de las clases privilegiadas, y que no hay una solución fácil. Construir partidos, cultivar buenos liderazgos y despersonalizar la política son procesos de largo plazo, pero cambiar la mentalidad de quienes no creen en el valor de la democracia y están dispuestos a usar la violencia en favor de una agenda particular es un espacio aún más difícil de intervenir.

Por ello, requerimos de procesos de consolidación institucional que empiecen ahora, mientras el cambio en el Ejecutivo nos da un respiro temporal.