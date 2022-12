El golpista que alucinó tener poder, por Augusto Álvarez Rodrich

Son muy raras las versiones que quieren salvar a Pedro Castillo de su responsabilidad penal por golpista, y aunque algunas pudieran ser reales, nada lo eximirá de veinte años de cárcel por violar con flagrancia la constitución.

Hay excusas extravagantes locales y foráneas, desde Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo, hasta Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Evo Morales o Nicolás Maduro y el cogollo de la OEA, de que Castillo fue víctima de la oligarquía, los medios, Estados Unidos o el racismo.

Otras versiones son conmovedoras, como la de que el golpe solo fue un dicho que no se concretó en documento formal, o la de Guido Bellido de que un Castillo drogado fue obligado a leer el manifiesto del golpe, y que no recuerda nada hasta la renuncia de los ministros.

Hay otras versiones que aluden a la salud mental. Ayer, en este diario, Mirko Lauer señaló: “La idea de un Castillo no muy brillante que se confió a un cálculo que no tenía futuro alguno tiene algunos parecidos con la locura”, y el psicoanalista Jorge Bruce dijo que “en su discurso, me impresionó como alguien que no se daba cuenta en qué realidad se movía (…) fue evidente que hablaba en un universo paralelo que solo existía en su mente”.

La percepción de esta columna es distinta y ratifica lo sostenido invariablemente desde hace mucho. Ni loco, ni drogado, ni presionado, sino solo un absoluto ignorante, sin habilidad intelectual, ni preparación para ejercer la presidencia, ni capacidad de aprender, al menos, que requería un equipo mínimo sin mediocres, embusteros, ladrones y oportunistas. Castillo no califica profesionalmente para casi nada.

El discurso que iba a leer el miércoles en el congreso en la sesión de vacancia hablaba del respeto a la constitucionalidad, y el que leyó al mediodía fue el de un golpista que cerraba el congreso. ¿La explicación?: Castillo decidía según el último con el que hablaba.

Y quien lo capturó en ese funesto mediodía fue el par de irresponsables de Aníbal Torres y Betssy Chávez que alucinaron que tenían poder, y deberían ir a la cárcel junto con el papanatas que fungió de presidente, a pesar, incluso, de que Bellido tenga razón: Castillo no sabía lo que hacía, que fue como deambuló en palacio por año y medio.